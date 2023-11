Nancy van de Ven chiude la sua carriera

All'inizio della stagione, Nancy van de Ven era la campionessa in carica, ma quest'anno le cose non sono andate bene per l'olandese. Dopo un pesante incidente al Gran Premio di Francia a Villars-sous-Écot, ha riportato una complicata frattura alla gamba e varie lesioni ai legamenti delle ginocchia e della clavicola.

Dopo questo incidente, la campionessa del mondo 2022 ha dovuto prendersi una pausa e sottoporsi a diverse operazioni. Seguiranno altre operazioni. Ora ha preso la decisione più difficile della sua vita e sta terminando la sua carriera nel motocross.

"La mia carriera non è stata facile fin dall'inizio ed è stata caratterizzata da numerose battute d'arresto e infortuni", ha spiegato la pilota olandese. "Quando scendo in pista, voglio vincere. Ma il mio corpo non è più in grado di farlo. Sono arrivato cinque volte secondo e ho vinto il titolo mondiale nel 2022. Non riuscirò più a raggiungere il livello necessario per essere di nuovo al top. Per questo motivo chiuderò la mia carriera professionale".