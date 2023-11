Nancy van de Ven termina a sua carreira

As lesões sofridas pela campeã mundial de 2022 no Grande Prémio de França são tão graves que a holandesa teve de tomar a decisão de pôr termo à sua carreira.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

No início da época, Nancy van de Ven era a atual campeã, mas este ano as coisas não correram bem para a holandesa. Após um forte acidente no Grande Prémio de França, em Villars-sous-Écot, sofreu uma complicada fratura na perna e várias lesões nos ligamentos dos joelhos e da clavícula.

Desde este acidente, a Campeã do Mundo de 2022 teve de fazer uma pausa e ser submetida a várias operações. Seguir-se-ão outras operações. Agora tomou a decisão mais difícil da sua vida e está a terminar a sua carreira no motocross.

"A minha carreira não tem sido fácil desde o início e tem-se caracterizado por numerosos contratempos e lesões", explicou a piloto holandesa. "Quando vou para a pista, quero ganhar. Mas o meu corpo já não o consegue fazer. Fui vice-campeão cinco vezes e ganhei o título mundial em 2022. Já não vou conseguir atingir o nível necessário para voltar a estar no topo. É por isso que vou terminar a minha carreira profissional".