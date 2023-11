Lotte van Drunen passe de Kawasaki à Yamaha

Lotte van Drunen a terminé le championnat du monde féminin à la troisième place du classement général lors de son année de rookie et a roulé sur Kawasaki dans sa propre équipe privée. A l'avenir, la Néerlandaise roulera sur Yamaha et prévoit une excursion aux Etats-Unis.

Après avoir atteint l'âge minimum de 15 ans pour débuter en championnat du monde en 2022, Lotte van Drunen a participé à la finale de la saison de WMX en Turquie et s'est classée 7e pour ses débuts en championnat du monde.

Le talent néerlandais a d'abord été acquis par F&H Kawasaki, mais l'accord, initialement prévu pour trois ans, a été rompu avant le début de la saison. En tant que pilote privée, elle a réalisé cette année sa première saison complète en WMX et l'a terminée à la troisième place du classement général. En tant que plus jeune participante au championnat du monde, elle a remporté quatre courses et est montée sur trois podiums.

Âgée de 16 ans, elle a rejoint l'équipe De Baets Yamaha Supported MX et bénéficie du soutien de Yamaha. Sa première mission sera les Mini O's qui se dérouleront fin novembre aux Etats-Unis. Elle y prendra le départ avec le soutien de Yamaha Motor USA et du Factory Yamaha Amateur Team.

"Je suis impatiente de relever ce nouveau défi et de prendre un nouveau départ sous de nouvelles couleurs", a déclaré van Drunen. "Je sais que Yamaha a une moto puissante et offre le meilleur programme pour les jeunes pilotes, qui correspond parfaitement à mes objectifs de gagner des courses et des championnats. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire passer ma carrière au niveau supérieur".