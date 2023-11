Lotte van Drunen passa da Kawasaki a Yamaha

Lotte van Drunen si è classificata terza assoluta nel Campionato del Mondo Femminile nel suo anno di esordio e ha corso per il suo team privato su una Kawasaki. In futuro, l'olandese guiderà una Yamaha e sta pianificando un'escursione negli Stati Uniti.

Dopo che Lotte van Drunen ha raggiunto l'età minima di 15 anni per accedere al campionato mondiale nel 2022, ha partecipato al finale di stagione del WMX in Turchia e si è classificata settima al suo debutto nel campionato mondiale.

Il talento olandese è stato inizialmente acquistato da F&H Kawasaki, ma l'accordo triennale originale è stato annullato prima dell'inizio della stagione. Quest'anno, come pilota privato, ha completato la sua prima stagione WMX completa e si è classificata al 3° posto assoluto. Come più giovane pilota del Campionato del Mondo, ha ottenuto quattro vittorie e tre podi.

La sedicenne è ora passata al De Baets Yamaha Supported MX Team e sarà supportata da Yamaha. La sua prima gara sarà quella dei Mini O's negli Stati Uniti alla fine di novembre. Gareggerà con il supporto di Yamaha Motor USA e del Factory Yamaha Amateur Team.

"Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e di ricominciare con nuovi colori", ha spiegato van Drunen. "So che Yamaha ha una moto forte e offre il miglior programma per i giovani piloti, che si adatta perfettamente a me e ai miei obiettivi di vincere gare e campionati. Penso che questo sia esattamente ciò di cui ho bisogno per portare la mia carriera al livello successivo".