Lotte van Drunen muda da Kawasaki para a Yamaha

Lotte van Drunen terminou em 3º lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo Feminino no seu ano de estreia e competiu pela sua própria equipa privada com uma Kawasaki. No futuro, a holandesa irá pilotar uma Yamaha e está a planear uma excursão aos EUA.

Depois de Lotte van Drunen ter atingido a idade mínima de 15 anos para entrar no campeonato do mundo em 2022, participou no final da época do WMX na Turquia e terminou em 7º lugar na sua estreia no campeonato do mundo.

O talento holandês foi inicialmente adquirido pela F&H Kawasaki, mas o contrato original de três anos foi cancelado antes do início da época. Como piloto privada, completou a sua primeira época completa de WMX este ano e terminou em 3º lugar na geral. Como a mais jovem titular no Campeonato do Mundo, conseguiu quatro vitórias em corridas e três subidas ao pódio.

A jovem de 16 anos vai agora mudar para a De Baets Yamaha Supported MX Team e será apoiada pela Yamaha. A sua primeira corrida será o Mini O's nos EUA, no final de novembro. Ela vai competir lá com o apoio da Yamaha Motor USA e da Factory Yamaha Amateur Team.

"Estou ansiosa por este novo desafio e por um novo começo com novas cores", explicou van Drunen. "Sei que a Yamaha tem uma moto forte e oferece o melhor programa para jovens pilotos, o que se encaixa perfeitamente comigo e com os meus objectivos de ganhar corridas e campeonatos. Penso que isto é exatamente o que preciso para levar a minha carreira para o próximo nível."