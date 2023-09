Maximilian Werner (Fantic) remporte le bronze aux CE

Avec un résultat de 3-6, le pilote d'usine allemand de Fantic Maximilian Werner a remporté le 5e podium EMX125 de la saison 2023 à Matterley Basin et a décroché le bronze européen malgré un crash et un handicap dans les manches de classement.

Dans l'ombre des événements du week-end dernier (finale du SMX aux États-Unis, finale du championnat du monde en Angleterre), le championnat d'Europe EMX125 s'est également joué dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne à Matterley Basin.

Janis Martins Reisulis(Yamaha) a été le dominateur de la saison. Le Letton a également remporté la finale de la saison et a mérité son titre de champion d'Europe. Le Français Mathis Valin (GASGAS) a terminé deuxième. Tout au long de la saison, Maximilian Werner s'était fixé comme objectif de monter sur la troisième marche du podium. Un objectif qu'il a atteint malgré quelques aléas au cours de la saison et également lors de la dernière course.

"Lors des essais chronométrés, j'ai fait une chute assez grave", raconte le Thuringien. "Mon poignet était assez touché". Il a abordé les courses avec ce handicap et a terminé le week-end en Angleterre une nouvelle fois sur le podium avec un résultat de 3-6. Cela lui a suffi pour monter confortablement sur la troisième marche du podium au classement des championnats d'Europe.

"Si je regarde la saison en arrière, je voulais toujours plus, mais je dois quand même être assez satisfait : 5 podiums et deux quatrièmes places, c'est un bon résultat".

Le week-end prochain, Maximilian Werner se rendra à Dreetz pour la finale de la saison de l'ADAC Junior Cup 125.

Résultat EMX125 Matterley Basin:

1. Janis Martins Reisulis(LAT), Yamaha, 1-1

2. Simone Mancini (I), Yamaha, 5-3

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 3-6

Classement final de l'EMX125:

1. Janis Martins Reisulis(LAT), Yamaha, 413 points

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 353

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 286

4e Vitezslav Marek(CZ), KTM, 254