Maximilian Werner (Fantic) conquista il bronzo ai Campionati Europei

All'ombra degli eventi dell'ultimo fine settimana (finale SMX negli Stati Uniti, finale del Campionato del Mondo in Inghilterra), la decisione nel Campionato Europeo EMX125 è stata presa anche nel programma di supporto del Gran Premio di Gran Bretagna a Matterley Basin.

Janis Martins Reisulis(Yamaha) è stato il dominatore della stagione. Il lettone ha vinto anche la finale di stagione e si è meritatamente laureato campione europeo. Il francese Mathis Valin (GASGAS) è arrivato secondo. Maximilian Werner si era prefissato l'obiettivo di un terzo posto sul podio per tutta la stagione. Ha raggiunto questo obiettivo nonostante alcune avversità durante la stagione e anche nell'ultima gara.

"Ho avuto una brutta caduta in qualifica", racconta il turingio. "Il mio polso era piuttosto malconcio". Con questo handicap ha affrontato le gare e ha concluso il fine settimana in Inghilterra con un risultato di 3-6 sul podio. Questo è stato sufficiente per ottenere il terzo posto nella classifica del Campionato Europeo.

"Guardando indietro alla stagione, ho sempre voluto di più, ma devo comunque essere abbastanza soddisfatto: 5 podi e due quarti posti sono un buon risultato".

Il prossimo fine settimana Maximilian Werner gareggerà a Dreetz per il finale di stagione dell'ADAC Junior Cup 125.

Risultato EMX125 Matterley Basin:

1° Janis Martins Reisulis(LAT), Yamaha, 1-1.

2° Simone Mancini (I), Yamaha, 5-3

3° Maximilian Werner (D), Fantic, 3-6

Classifica finale EMX125:

1° Janis Martins Reisulis(LAT), Yamaha, 413 punti.

2° Mathis Valin (F), GASGAS, 353 punti

3° Maximilian Werner (D), Fantic, 286

4° Vitezslav Marek(CZ), KTM, 254