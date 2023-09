Maximilian Werner (Fantic) conquista o bronze no Campeonato da Europa

Com um resultado de 3-6, o piloto de fábrica alemão da Fantic, Maximilian Werner, conquistou o 5º pódio EMX125 da temporada de 2023 em Matterley Basin, conquistando o bronze do Campeonato da Europa, apesar de uma queda e desvantagem nas rondas de classificação.

À sombra dos acontecimentos do último fim de semana (final do SMX nos EUA, final do Campeonato do Mundo em Inglaterra), a decisão do Campeonato da Europa EMX125 foi também tomada no programa de apoio do Grande Prémio da Grã-Bretanha em Matterley Basin.

Janis Martins Reisulis(Yamaha) foi o dominador da época. O letão também venceu a final da época e tornou-se merecidamente Campeão Europeu. O francês Mathis Valin (GASGAS) ficou em segundo lugar. Maximilian Werner tinha como objetivo um terceiro lugar no pódio durante toda a época. Alcançou este objetivo apesar de algumas adversidades durante a época e também na última corrida.

"Tive um acidente muito grave na qualificação", conta o turíngio. "O meu pulso ficou bastante magoado". Com esta desvantagem, foi para as corridas e terminou o fim de semana em Inglaterra com um resultado de 3 a 6 no pódio. Este resultado foi suficiente para garantir o 3º lugar do pódio na classificação do Campeonato da Europa.

"Olhando para trás, para a época, queria sempre mais, mas tenho de estar bastante satisfeito: 5 pódios e dois quartos lugares são um bom resultado."

No próximo fim de semana, Maximilian Werner vai competir em Dreetz no final da temporada da ADAC Junior Cup 125.

Resultado EMX125 Matterley Basin:

1º Janis Martins Reisulis(LAT), Yamaha, 1-1.

2º Simone Mancini (I), Yamaha, 5-3

3º Maximilian Werner (D), Fantic, 3-6

Classificação final EMX125:

1º Janis Martins Reisulis(LAT), Yamaha, 413 pontos.

2º Mathis Valin (F), GASGAS, 353 pontos

3.º Maximilian Werner (D), Fantic, 286

4.º Vitezslav Marek(CZ), KTM, 254