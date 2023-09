SidecarCross-DM Gerstetten: Un final emocionante

Tras el tropiezo de Patrick Schneider en la aparición de la Copa del Mundo en Rudersberg, pronto quedó claro que los de Vorarlberg no podrían competir en la última carrera de DM en Gerstetten y salvar al menos el subcampeonato. No menos de tres equipos perseguidores tenían esperanzas en las plazas tras Tim Prümmer/Jarno Steegmans. El dúo germano-belga ya se había asegurado el título en la penúltima prueba de DM. No hay que olvidar que el francés Rodolphe Lebreton había contribuido significativamente como gran suplente después de que Steegmans tuviera que tomarse un descanso por problemas de rodilla.

Sin embargo, en la final de Gerstetten (Suabia), el belga volvió a estar en plena forma. La actuación de los nuevos campeones alemanes fue correspondientemente soberana con el tiempo de finales de verano y la pista perfectamente preparada. Prümmer parecía querer que la primera carrera fuera emocionante y salió el último de la parrilla. Pero bastaron unas pocas vueltas para que los campeones se pusieran al frente del pelotón y lucharan por la cabeza. En la segunda salida se pusieron en cabeza y ganaron por un amplio margen.

Leon Hofmann/David Decker ganaron la primera salida. Pero el joven equipo sólo pudo mantener el liderato durante unas vueltas, cuando Tobias Blank/Justin Blume les adelantaron y pronto ampliaron su ventaja. Tras la lesión del tendón de Aquiles de Blume en Rudersberg, el plan original era que fuera sustituido por Alexandre Tourbier. Pero la lesión resultó no ser demasiado grave.

Adrian Peter/Joel Hoffmann y Joshua Weinmann/Noah Weinmann también pasaron a Hofmann, pero ya no podían suponer una amenaza para Blank. Joachim Reimann también había recuperado posiciones, pero volvió a caer entretanto tras el breve abandono de su copiloto Martin Betschart. Lukas Erlecke/Leon Freygang tampoco rodaron bien. El equipo volcó en caliente, dañando el pie izquierdo de Erlecke. Patrick Hengster sufrió una lesión en el hombro debido a una caída en la calificación. Tras su separación de Robin Walzhauer, Martin Walter había podido ganar a Marcus Richter como sustituto y pudo terminar esta carrera en novena posición después de todo.

En la segunda salida, Patrick Hengster/Celina Jahn giraron en la primera curva a izquierdas por detrás de Prümmer. El piloto discapacitado de Baden pudo mantener la segunda posición al principio, dando así un respiro adicional a los campeones alemanes. Cuando las perseguidoras más rápidas superaron a las dobles mixtas, Prümmer ya estaba por encima. Al final, el orden volvió a ser Blank/Blume, Weinmann/Weinmann y Peter/Hoffmann, lo que también determinó las demás posiciones de medalla. Para el héroe local Tobias Blank y Justin Blume, que empezó como barquero en la Copa de Veteranos hace unos años, este es el primer subcampeonato. Para los hermanos Weinmann, el tercer puesto en DM en su segunda temporada completa es también un notable salto en su carrera.

Reimann/Betschart también pudieron adelantar por poco a Weiss/Schneider con su quinto puesto, el peor escenario posible para los de Vorarlberg, que llevan mucho tiempo luchando por el título. Para el subcampeón del año pasado, Adrian Peter, y su nuevo copiloto, Joel Hoffmann, en cambio, la temporada terminó con una nota conciliadora con dos cuartos puestos. Erlecke/Freygang se quedaron rezagados por un pinchazo en la rueda trasera, pero lograron mantener su sexto puesto final justo por delante de Peter.

En la Copa DMSB, la decisión ya estaba tomada antes de Gerstetten. Ni siquiera los puntos máximos de Marcus Prokesch/Ronny Benning por delante de los ganadores de la copa, Nick y Kris Degenhardt, pudieron cambiarlo. Incluso más que los eventos de la temporada en la DM, sin embargo, la serie de la Copa muestra la inutilidad de la práctica actual de adjudicación de puntos, donde se pueden conseguir puntos sólo por participar en una carrera. La DMSB haría bien en volver al modo anterior para la próxima temporada y conceder puntos sólo después de completar una determinada distancia de carrera. Después de todo, las carreras de motocross consisten principalmente en perseverar y llegar hasta el final.

Debido al reducido número de participantes, también se permitió correr a algunos de los equipos que habían tomado parte en las carreras del proyecto piloto del sábado para la promoción de jóvenes talentos. Como mejor equipo, Rosalie Ziller/Phillip Wächter terminaron 13º en ambas mangas. Ziller empezó su carrera como copiloto hace unos años y se puso al volante tras comprar la Jawa del WSP a Lukas Cerny. Esperemos que en 2024 encuentre suficientes patrocinadores para disputar una temporada completa. El segundo equipo de dobles mixtos sería sin duda un enriquecimiento del circo DM. SPEEDWEEK.com informará por separado sobre la continuación del proyecto piloto en breve.

Resultados Motocross-DM Gerstetten/D:

1ª manga: 1º Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 2º Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 3º J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 4º Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 5. Hofmann/Decker (D), VMC-Mega. 6. J. Reimann/M. Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 7. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 8. Erlecke/Freygang (D), WSP-KTM. 9. M. Walter/M. Richter (D), VMC-Zabel. 10º Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 11º Prokesch/Benning (D), VMC-Zabel. 12. N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), WSP-BMW. 13. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 14. N. Häcker/J. Häcker (D), Zabel. 15. E. Herz/H. Herz (D), VMC-Zabel. 16. M. Seubert/Fäth (D). 17. Euskirchen/Unzeitig (D). 18. Schellmann/Siegle (D), VMC-KTM.



2ª manga: 1º Prümmer. 2ª Blank. 3º Weinmann. 4º Peter. 5º Reimann, 6º Uhlig. 7. Hengster. 8. Walter. 9. Prokesch. 10. Erlecke. 11. Degenhardt. 12. Euskirchen. 13. Ziller. 14. Herz. 15. Häcker. 16. Seubert. 17. Hofmann.



Clasificación final DM tras 16 carreras: 1. Prümmer, 320 puntos. 2. Blank 239. 3. Weinmann 217. 4. Reimann 207. 5. Weiss 205. 6. Erlecke 178. 7. Peter. 176. 8. Uhlig 160. 9. Hengster 153. 10. Hentrich 142.



Clasificación final de la Copa DMSB tras 16 rondas: 1. Degenhardt 292. 2. Prokesch 253. 3. Seiffert 173. 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.