Championnats du monde de SidecarCross à Gerstetten : une finale passionnante

Après le faux pas de Patrick Schneider lors de l'épreuve de championnat du monde à Rudersberg, il est vite apparu que les coureurs du Vorarlberg ne pourraient pas participer à la dernière course de championnat d'Allemagne à Gerstetten et sauver au moins le titre de vice-champion. Trois équipes de poursuivants pouvaient espérer se placer derrière Tim Prümmer/Jarno Steegmans. Le duo germano-belge avait déjà pu s'assurer le titre lors de l'avant-dernière course du DM. Il ne faut pas oublier de mentionner ici que le Français Rodolphe Lebreton avait largement contribué à ce succès en tant que solide remplaçant, Steegmans ayant dû s'arrêter entre-temps en raison de ses problèmes de genou.

Lors de la finale à Gerstetten, en Souabe, le Belge était à nouveau en pleine forme. Les nouveaux champions allemands ont donc fait une entrée en scène souveraine par un beau temps de fin d'été et sur une piste parfaitement préparée. Prümmer a apparemment voulu faire durer le suspense lors de la première course et est parti en dernière position de la grille de départ. Mais il n'a fallu que quelques tours pour que les champions se retrouvent dans le peloton de tête et se frayent un chemin jusqu'au sommet. Au deuxième départ, ils ont directement pris la tête et se sont imposés avec une large avance.

Le premier départ a été remporté par Leon Hofmann/David Decker. Mais le jeune duo n'a pu conserver la tête que pendant quelques tours, puis Tobias Blank/Justin Blume les ont dépassés et ont rapidement augmenté leur avance. Après la lésion du tendon d'Achille de Blume à Rudersberg, le plan initial était de le faire remplacer par Alexandre Tourbier. Mais la blessure ne s'est pas révélée particulièrement grave.

Adrian Peter/Joel Hoffmann et Joshua Weinmann/Noah Weinmann ont également dépassé Hofmann, mais n'ont pas pu menacer Blank. Joachim Reimann avait également gagné des places, mais il a de nouveau été distancé entre-temps, après que le copilote Martin Betschart a brièvement quitté son poste. Pour Lukas Erlecke/Leon Freygang, les choses ne se sont pas non plus déroulées comme prévu. L'attelage s'est renversé dans le feu de l'action, ce qui a endommagé le pied gauche d'Erlecke. Patrick Hengster s'était blessé à l'épaule suite à une chute lors des qualifications. Après s'être séparé de Robin Walzhauer, Martin Walter avait pu faire appel à Marcus Richter pour le remplacer et a tout de même pu terminer cette course en neuvième position.

Lors du deuxième départ, Patrick Hengster/Celina Jahn ont pris le premier virage à gauche derrière Prümmer. Le pilote handicapé de Baden a d'abord réussi à se maintenir à la deuxième place, ce qui a permis aux champions allemands de se donner un peu d'air supplémentaire. Le temps que les poursuivants, plus rapides, dépassent le double mixte, Prümmer était déjà parti. A la fin, l'ordre était à nouveau Blank/Blume, Weinmann/Weinmann et Peter/Hoffmann, ce qui a permis de déterminer définitivement les autres médailles. Pour le héros local Tobias Blank et Justin Blume, qui a participé il y a quelques années à la Coupe des vétérans en tant que batelier, il s'agit du premier titre de vice-champion. Pour les frères Weinmann, cette troisième place en championnat d'Allemagne dans leur deuxième saison complète est également un bond remarquable dans leur carrière.

Reimann/Betschart ont également réussi à dépasser de peu Weiss/Schneider grâce à leur cinquième place - le pire cas de figure pour les Vorarlbergeois qui se sont longtemps battus pour le titre. Pour le vice-champion de l'année dernière, Adrian Peter, et son nouveau copilote Joel Hoffmann, la saison s'est en revanche terminée en beauté avec deux quatrièmes places de course. Erlecke/Freygang ont été distancés par une roue arrière crevée, mais ont réussi à conserver leur sixième place finale juste devant Peter.

Dans la coupe DMSB, la décision était déjà prise avant Gerstetten. Le maximum de points de Marcus Prokesch/Ronny Benning devant les vainqueurs de la coupe Nick et Kris Degenhardt n'y a rien changé. Plus encore que les événements de la saison en DM, la série de coupes montre l'inutilité de la pratique actuelle d'attribution des points, où l'on peut déjà gagner des points en participant simplement au départ de la course. Le DMSB serait bien inspiré de revenir à l'ancien mode de fonctionnement pour la saison prochaine et de n'attribuer des points qu'après avoir parcouru une certaine distance. Après tout, les courses de motocross sont avant tout une question de persévérance et d'arrivée.

En raison d'une grille de départ réduite, certaines des équipes qui avaient participé aux courses du projet pilote du samedi pour la promotion des jeunes ont pu prendre le départ. La meilleure équipe, Rosalie Ziller/Phillip Wächter, s'est classée 13e dans les deux manches. Ziller a commencé sa carrière il y a quelques années en tant que copilote et est passée derrière le guidon après l'achat de la WSP-Jawa de Lukas Cerny. Il ne reste plus qu'à espérer que pour 2024, elle trouve suffisamment de sponsors pour disputer une saison complète. Le deuxième double mixte serait de toute façon un enrichissement du circuit des championnats d'Allemagne. SPEEDWEEK.com vous informera prochainement sur la poursuite de ce projet pilote.

Résultats du championnat allemand de motocross en attelage à Gerstetten/D :

1ère manche : 1. Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 2. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 3. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 4. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 5. Hofmann/Decker (D), VMC-Mega. 6. J. Reimann/M. Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 7. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 8. Erlecke/Freygang (D), WSP-KTM. 9. M. Walter/M. Richter (D), VMC-Zabel. 10. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 11. Prokesch/Benning (D), VMC-Zabel. 12. N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), WSP-BMW. 13. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 14. N. Häcker/J. Häcker (D), Zabel. 15. E. Herz/H. Herz (D), VMC-Zabel. 16. M. Seubert/Fäth (D). 17. Euskirchen/Unzeitig (D). 18. Schellmann/Siegle (D), VMC-KTM.



2ème manche : 1. Prümmer. 2. Blank. 3. Weinmann. 4. Peter. 5. Reimann. 6. Uhlig. 7. étalon. 8. Walter. 9. Prokesch. 10. Erlecke. 11. Degenhardt. 12. Euskirchen. 13. Ziller. 14. cœur. 15. Häcker. 16. Seubert. 17. Hofmann.



Classement final du DM après 16 manches : 1. Prümmer, 320 points. 2. Blank 239. 3. Weinmann 217. 4. Reimann 207. 5 Weiss 205. 6. Erlecke 178. 7. Peter. 176. 8. Uhlig 160. 9. Hengster 153. 10. Hentrich 142.



Classement final de la Coupe DMSB après 16 manches : 1. Degenhardt 292. 2. Prokesch 253. 3. Seiffert 173. 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.