SidecarCross-DM Gerstetten: un finale emozionante

Poiché i campioni in carica Benny Weiss/Patrick Schneider erano assenti dalla finale del Campionato motocross Sidecar a causa di un infortunio, i posti dietro ai campioni Tim Prümmer/Jarno Steegmans erano ancora in palio.

Dopo lo scivolone di Patrick Schneider nella gara di Coppa del Mondo a Rudersberg, è apparso subito chiaro che i Vorarlberger non sarebbero stati in grado di partecipare all'ultima gara di DM a Gerstetten e di salvare almeno il titolo di secondo classificato. Non meno di tre squadre inseguitrici avevano speranze per i posti dietro Tim Prümmer/Jarno Steegmans. Il duo tedesco-belga si era già assicurato il titolo alla penultima prova del DM. Non va dimenticato che il francese Rodolphe Lebreton aveva contribuito in modo significativo come forte sostituto dopo che Steegmans aveva dovuto prendersi una pausa per problemi al ginocchio.

Nella finale di Gerstetten in Svevia, tuttavia, il belga era di nuovo in forma. La prestazione dei nuovi campioni tedeschi è stata altrettanto sovrana, grazie al clima di fine estate e alla pista perfettamente preparata. Prümmer sembrava voler rendere emozionante la prima manche e partiva ultimo dalla griglia. Ma sono bastati pochi giri perché i campioni si portassero in testa allo schieramento e lottassero per la vetta. Alla seconda partenza sono andati subito in testa e hanno vinto con un ampio margine.

Leon Hofmann/David Decker hanno vinto la prima partenza. Ma il giovane team è riuscito a mantenere la testa della corsa solo per pochi giri, poi Tobias Blank/Justin Blume li hanno superati e hanno presto allungato il loro vantaggio. Dopo la lesione al tendine d'Achille di Blume a Rudersberg, il piano originale prevedeva la sua sostituzione con Alexandre Tourbier. Ma l'infortunio si è rivelato non troppo grave.

Anche Adrian Peter/Joel Hoffmann e Joshua Weinmann/Noah Weinmann hanno superato Hofmann, ma non potevano più rappresentare una minaccia per Blank. Anche Joachim Reimann ha recuperato posizioni, ma nel frattempo è arretrato dopo che il copilota Martin Betschart ha lasciato per un breve periodo il suo lavoro. Anche per Lukas Erlecke/Leon Freygang non è andata bene. Il team si è ribaltato nella foga del momento, danneggiando il piede sinistro di Erlecke. Patrick Hengster ha subito un infortunio alla spalla a causa di una caduta nelle qualificazioni. Dopo la separazione da Robin Walzhauer, Martin Walter era riuscito ad aggiudicarsi Marcus Richter come sostituto, riuscendo a concludere la gara al nono posto.

Alla seconda partenza, Patrick Hengster/Celina Jahn hanno affrontato la prima curva a sinistra dietro Prümmer. Il pilota handicappato di Baden è riuscito a mantenere il secondo posto all'inizio, dando così ulteriore respiro ai campioni tedeschi. Quando le inseguitrici più veloci hanno superato il doppio misto, Prümmer era già in testa. Alla fine, l'ordine è stato di nuovo Blank/Blume, Weinmann/Weinmann e Peter/Hoffmann, che ha determinato anche le altre posizioni della medaglia. Per l'eroe locale Tobias Blank e Justin Blume, che ha iniziato come barcaiolo nella Veterans Cup qualche anno fa, si tratta del primo titolo di secondo classificato. Per i fratelli Weinmann, il terzo posto DM nella loro seconda stagione completa è anche un notevole salto di carriera.

Reimann/Betschart sono riusciti a superare per un soffio Weiss/Schneider con il loro quinto posto - la peggiore delle ipotesi per i Vorarlberger, che hanno lottato a lungo per il titolo. Per il secondo classificato dell'anno scorso, Adrian Peter, e il suo nuovo copilota Joel Hoffmann, invece, la stagione si è conclusa in modo positivo con due quarti posti. Erlecke/Freygang sono rimasti indietro a causa di una ruota posteriore bucata, ma sono riusciti a mantenere il sesto posto finale proprio davanti a Peter.

Nella DMSB Cup, la decisione era già stata presa prima di Gerstetten. Nemmeno i punti di vantaggio di Marcus Prokesch/Ronny Benning sui vincitori della Coppa, Nick e Kris Degenhardt, sono riusciti a cambiare la situazione. Ancor più degli eventi stagionali della DM, tuttavia, la serie di Coppa dimostra l'inutilità dell'attuale prassi di assegnazione dei punti, che consente di ottenere punti solo partecipando a una gara. Il DMSB farebbe bene a tornare alla modalità precedente per la prossima stagione e ad assegnare i punti solo dopo aver completato una certa distanza di gara. Dopo tutto, le gare di motocross si basano principalmente sulla perseveranza e sull'arrivare alla meta.

A causa dello sfoltimento del campo di partenza, sono state ammesse alla gara anche alcune delle squadre che avevano partecipato alle gare del progetto pilota di sabato per la promozione dei giovani talenti. Come miglior squadra, Rosalie Ziller/Phillip Wächter si sono classificati al 13° posto in entrambe le manche. La Ziller ha iniziato la sua carriera come copilota qualche anno fa ed è passata al volante dopo aver acquistato la Jawa WSP da Lukas Cerny. Speriamo che per il 2024 trovi abbastanza sponsor per disputare una stagione completa. La seconda squadra di doppio misto sarebbe certamente un arricchimento del circo DM. SPEEDWEEK.com riferirà a breve sul proseguimento del progetto pilota.

Risultati Motocross-DM Gerstetten/D:

1° manche: 1° Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 2° Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 3° J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 4° Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 5. Hofmann/Decker (D), VMC-Mega. 6. J. Reimann/M. Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 7. Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 8. Erlecke/Freygang (D), WSP-KTM. 9. M. Walter/M. Richter (D), VMC-Zabel. 10° Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 11. Prokesch/Benning (D), VMC-Zabel. 12. N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), WSP-BMW. 13. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 14. N. Häcker/J. Häcker (D), Zabel. 15. E. Herz/H. Herz (D), VMC-Zabel. 16. M. Seubert/Fäth (D). 17. Euskirchen/Unzeitig (D). 18. Schellmann/Siegle (D), VMC-KTM.



2a manche: 1° Prümmer. 2° Blank. 3° Weinmann. 4. Peter. 5° Reimann, 6° Uhlig. 7. Hengster. 8. Walter. 9. Prokesch. 10. Erlecke. 11. Degenhardt. 12. Euskirchen. 13. Ziller. 14. Herz. 15. Häcker. 16. Seubert. 17. Hofmann.



Classifica finale DM dopo 16 prove: 1. Prümmer, 320 punti. 2. Blank 239. 3. Weinmann 217. 4. Reimann 207. 5. Weiss 205. 6. Erlecke 178. 7. Peter. 176. 8° Uhlig 160. 9° Hengster 153. 10° Hentrich 142.



Classifica finale della Coppa DMSB dopo 16 prove: 1. Degenhardt 292. 2. Prokesch 253. 3. Seiffert 173. 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.