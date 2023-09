SidecarCross-DM Gerstetten: Um final emocionante

Após o deslize de Patrick Schneider na participação na Taça do Mundo em Rudersberg, rapidamente se tornou claro que os Vorarlbergers não poderiam competir na última corrida do DM em Gerstetten e, pelo menos, salvar o título de vice-campeões. Nada menos do que três equipas perseguidoras tinham esperança nos lugares atrás de Tim Prümmer/Jarno Steegmans. A dupla germano-belga já tinha garantido o título na penúltima ronda do DM. Não deve ser esquecido o facto de o francês Rodolphe Lebreton ter contribuído significativamente como substituto forte depois de Steegmans ter tido de fazer uma pausa devido a problemas no joelho.

No entanto, na final em Gerstetten, na Suábia, o belga estava novamente em forma. O desempenho dos novos campeões alemães foi igualmente soberano no clima de fim de verão e na pista perfeitamente preparada. Prümmer parecia querer tornar a primeira corrida emocionante e partiu em último da grelha. Mas bastaram algumas voltas para os campeões chegarem à frente do pelotão e lutarem pela liderança. Na segunda partida, passaram diretamente para a liderança e venceram por uma larga margem.

Leon Hofmann/David Decker venceram a primeira partida. Mas a jovem equipa só conseguiu manter a liderança durante algumas voltas, depois Tobias Blank/Justin Blume passaram e aumentaram a sua vantagem. Após a lesão do tendão de Aquiles de Blume em Rudersberg, o plano original era substituí-lo por Alexandre Tourbier. Mas a lesão acabou por não ser muito grave.

Adrian Peter/Joel Hoffmann e Joshua Weinmann/Noah Weinmann também ultrapassaram Hofmann, mas já não conseguiram ameaçar Blank. Joachim Reimann também tinha recuperado lugares, mas entretanto voltou a ficar para trás depois de o copiloto Martin Betschart ter abandonado por instantes o seu trabalho. A equipa Lukas Erlecke/Leon Freygang também não correu bem. A equipa tombou no calor do momento, danificando o pé esquerdo de Erlecke. Patrick Hengster tinha sofrido uma lesão no ombro devido a uma queda na qualificação. Depois de se ter separado de Robin Walzhauer, Martin Walter conseguiu fazer com que Marcus Richter ganhasse o lugar de suplente e acabou por terminar a corrida em nono lugar.

Na segunda partida, Patrick Hengster/Celina Jahn viraram na primeira curva à esquerda atrás de Prümmer. O piloto deficiente de Baden conseguiu manter o segundo lugar no início, dando assim mais espaço de manobra aos campeões alemães. Quando os perseguidores mais rápidos ultrapassaram as duplas mistas, Prümmer já estava a ganhar terreno. No final, a ordem foi novamente Blank/Blume, Weinmann/Weinmann e Peter/Hoffmann, o que também determinou as outras posições de medalha. Para o herói local Tobias Blank e Justin Blume, que começou como barqueiro na Taça de Veteranos há alguns anos, este é o primeiro título de vice-campeão. Para os irmãos Weinmann, o terceiro lugar no DM na sua segunda época completa é também um salto notável na carreira.

Reimann/Betschart também conseguiram passar Weiss/Schneider por pouco com o seu quinto lugar - o pior cenário para os Vorarlbergers, que há muito lutam pelo título. Para o vice-campeão do ano passado, Adrian Peter e o seu novo copiloto Joel Hoffmann, por outro lado, a época terminou de forma conciliatória com dois quartos lugares. A Erlecke/Freygang ficou para trás com uma roda traseira furada, mas conseguiu manter o sexto lugar final, mesmo à frente de Peter.

Na Taça DMSB, a decisão já tinha sido tomada antes de Gerstetten. Nem mesmo os pontos máximos de Marcus Prokesch/Ronny Benning à frente dos vencedores da Taça, Nick e Kris Degenhardt, conseguiram mudar isso. No entanto, mais do que os acontecimentos da época no DM, a série da Taça mostra a inutilidade da atual prática de atribuição de pontos, em que é possível marcar pontos apenas por participar numa corrida. A DMSB faria bem em voltar ao modo anterior para a próxima época e atribuir pontos apenas depois de uma determinada distância percorrida. Afinal de contas, as corridas de motocross são sobretudo uma questão de perseverança e de chegar lá.

Devido à redução do número de participantes, algumas das equipas que tinham participado nas corridas do projeto-piloto de sábado para a promoção de jovens talentos também foram autorizadas a correr. A melhor equipa, Rosalie Ziller/Phillip Wächter, terminou em 13º lugar nas duas mangas. Ziller começou a sua carreira como copiloto há alguns anos e passou para o volante depois de comprar a Jawa WSP a Lukas Cerny. Esperamos que, em 2024, ela consiga encontrar patrocinadores suficientes para disputar uma época completa. A segunda equipa de pares mistos seria certamente um enriquecimento do circo DM. A SPEEDWEEK.com informará separadamente sobre a continuação do projeto-piloto em breve.

Resultados Motocross-DM Gerstetten/D:

1ª bateria: 1º Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 2º Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 3º J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 4º Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 5º Hofmann/Decker (D), VMC-Mega. 6. J. Reimann/M. Betschart (D/CH), VMC-Zabel. 7º Uhlig/Kutschke (D), WSP-Mega. 8º Erlecke/Freygang (D), WSP-KTM. 9º M. Walter/M. Richter (D), VMC-Zabel. 10º Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 11º Prokesch/Benning (D), VMC-Zabel. 12º N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), WSP-BMW. 13. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 14. N. Häcker/J. Häcker (D), Zabel. 15. E. Herz/H. Herz (D), VMC-Zabel. 16. M. Seubert/Fäth (D). 17. Euskirchen/Unzeitig (D). 18.º Schellmann/Siegle (D), VMC-KTM.



2ª bateria: 1º Prümmer. 2º Blank. 3º Weinmann. 4. Peter. 5º Reimann, 6º Uhlig. 7. Hengster. 8. Walter. 9. Prokesch. 10. Erlecke. 11. Degenhardt. 12. Euskirchen. 13. Ziller. 14. Herz. 15. Häcker. 16. Seubert. 17. Hofmann.



Classificação final do DM após 16 corridas: 1º Prümmer, 320 pontos. 2. Blank 239. 3. Weinmann 217. 4. Reimann 207. 5 Weiss 205. 6. Erlecke 178. 7. Peter. 176. 8º Uhlig 160. 9º Hengster 153. 10º Hentrich 142.



Classificação final da Taça DMSB após 16 rondas: 1. Degenhardt 292. 2. Prokesch 253. 3. Seiffert 173. 165. 4. Veit 126. 5. Reipen 92.