SidecarCross : Prümmer/Steegmans prennent des chemins différents

Depuis 2022, Tim Prümmer et Jarno Steegmans sont partis ensemble à la chasse aux points. Cette année, ils ont remporté un succès considérable. Le duo germano-belge s'est classé huitième au championnat du monde et a même remporté le titre au championnat allemand. Toutefois, Steegmans a dû s'absenter neuf semaines après le Grand Prix de Strasbourg en raison d'un genou à nouveau en difficulté. Le jeune fils du champion allemand 2010 Peter Steegmans avait déjà dû se faire opérer du genou l'hiver dernier.

Pour ne pas être à la traîne, Prümmer a demandé au Français Rodolphe Lebreton d'embarquer pour les courses de cette période. D'emblée, la communauté de secours a pu récolter des points avec assiduité en championnat du monde et remporter clairement les manches de Warching et de Dolle en championnat d'Allemagne. Néanmoins, Prümmer a tenu à terminer la saison de championnat du monde et de championnat d'Allemagne avec son passager habituel, une fois celui-ci rétabli.

Il peut donc paraître d'autant plus étonnant que les chemins des deux champions allemands se séparent désormais. Jarno Steegmans rejoindra le Belge Davy Sanders, qui occupe la neuvième place du championnat du monde derrière Prümmer. Prümmer, quant à lui, abordera la saison prochaine avec Lebreton. Pour ce faire, le Français devrait s'installer en Allemagne où il obtiendra un emploi dans l'entreprise artisanale de Marco Godau à Erkelenz. Godau, qui a été actif pendant de nombreuses années en tant que copilote, a aidé Adrian Peter/Joel Hoffmann dans la préparation technique de leur attelage au cours de la saison écoulée et va également rejoindre l'équipe Prümmer.

Comme Prümmer l'avait déjà expliqué il y a quelque temps, il participera au championnat néerlandais en plus du championnat du monde complet afin d'acquérir plus d'expérience dans le sable. La moto qui sera utilisée à cette occasion n'a pas encore été définitivement décidée. D'après les impressions recueillies lors des courses communes de l'été, les pilotes de vitesse Prümmer et Lebreton s'entendent à merveille, de sorte que l'on peut s'attendre à des résultats au moins équivalents à ceux de cette année en championnat du monde.

Pour Steegmans, on ne peut qu'espérer que ses problèmes de genou soient désormais résolus durablement et ne le mettent pas à nouveau hors course. Enfin, Davy Sanders, après avoir terminé neuvième en 2018, 2019 et 2023, aimerait enfin se retrouver plus haut dans le classement du championnat du monde.