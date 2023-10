SidecarCross: le strade di Prümmer/Steegmans si separano

A sorpresa, i campioni tedeschi di SidecarCross Tim Prümmer e Jarno Steegmans non faranno di nuovo squadra nel 2024. Entrambi hanno già trovato un nuovo partner per la nuova stagione.

Dal 2022, Tim Prümmer e Jarno Steegmans sono a caccia di punti insieme. Quest'anno con notevole successo. Il duo tedesco-belga si è piazzato all'ottavo posto nel Campionato del mondo e ha anche conquistato il titolo nel Campionato tedesco. Tuttavia, dopo il Gran Premio di Straßbessenbach, Steegmans ha dovuto prendersi nove settimane di riposo a causa del ginocchio, che ha nuovamente causato problemi. Il giovane figlio del campione tedesco 2010 Peter Steegmans aveva già dovuto subire un intervento al ginocchio lo scorso inverno.

Per non rimanere indietro, Prümmer ha chiesto al francese Rodolphe Lebreton di partecipare alle gare in questo periodo. Fin dall'inizio, la squadra d'emergenza fu in grado di raccogliere molti punti nel Campionato del Mondo e vinse nettamente le gare di Warching e Dolle nel Campionato tedesco. Ciononostante, Prümmer ha deciso di concludere la Coppa del Mondo e la stagione DM con il suo passeggero abituale, dopo essersi ripreso.

È quindi sorprendente che i due campioni tedeschi si stiano separando. Jarno Steegmans si unirà al belga Davy Sanders, che occupa il nono posto ai WEG dietro Prümmer. Prümmer, invece, affronterà la prossima stagione con Lebreton. A tal fine, il francese si trasferirà in Germania e lavorerà presso l'azienda artigiana di Marco Godau a Erkelenz. Godau, che è stato per molti anni un copilota, ha supportato Adrian Peter/Joel Hoffmann nella preparazione tecnica della loro squadra la scorsa stagione e ora si unirà anche al Team Prümmer.

Come Prümmer ha già spiegato qualche tempo fa, parteciperà al campionato olandese oltre che all'intero campionato mondiale, per acquisire maggiore esperienza sulla sabbia. Non è ancora stato deciso quale moto verrà utilizzata a questo scopo. Dopo le impressioni delle gare congiunte dell'estate, i veloci partenti Prümmer e Lebreton si armonizzano molto bene, per cui nel WRC ci si possono aspettare almeno risultati al livello di quest'anno.

Per Steegmans, si può solo sperare che i suoi problemi al ginocchio siano ormai definitivamente risolti e non lo mettano nuovamente fuori gara. Dopotutto, Davy Sanders vuole finalmente arrivare in alto nel Mondiale dopo i suoi nono posti nel 2018, 2019 e 2023.