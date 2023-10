SidecarCross: Prümmer/Steegmans seguem caminhos diferentes

Desde 2022, Tim Prümmer e Jarno Steegmans têm andado juntos à procura de pontos. Este ano, com um sucesso considerável. A dupla germano-belga terminou em oitavo lugar no Campeonato do Mundo e até conquistou o título no Campeonato Alemão. No entanto, Steegmans teve de tirar nove semanas de férias após o Grande Prémio em Straßbessenbach devido ao seu joelho, que estava novamente a causar problemas. O jovem filho do campeão alemão de 2010, Peter Steegmans, já tinha sido operado ao joelho no inverno passado.

Para não ficar para trás, Prümmer pediu ao francês Rodolphe Lebreton para participar nas corridas durante este período. Desde o início, a equipa de emergência conseguiu acumular muitos pontos no Campeonato do Mundo e ganhou claramente as corridas em Warching e Dolle no Campeonato Alemão. No entanto, Prümmer fez questão de terminar a época da Taça do Mundo e do Campeonato Alemão com o seu passageiro habitual, depois de ter recuperado.

O facto de os dois campeões alemães se separarem é ainda mais surpreendente. Jarno Steegmans vai juntar-se ao belga Davy Sanders, que ocupa o nono lugar nos WEG, atrás de Prümmer. Prümmer, por outro lado, vai enfrentar a próxima época com Lebreton. Para o efeito, o francês vai mudar-se para a Alemanha e vai trabalhar na empresa do mestre artesão Marco Godau, em Erkelenz. Godau, que foi copiloto durante muitos anos, apoiou Adrian Peter/Joel Hoffmann na preparação técnica da sua equipa na época passada e vai agora juntar-se à Team Prümmer.

Como Prümmer já explicou há algum tempo, vai disputar o campeonato holandês para além de todo o Campeonato do Mundo, de modo a ganhar mais experiência na areia. Ainda não foi decidido qual a mota a utilizar para este efeito. Após as impressões das corridas conjuntas no verão, os rápidos Prümmer e Lebreton harmonizam-se muito bem, pelo que se podem esperar, pelo menos, resultados ao nível dos deste ano no WRC.

Quanto a Steegmans, só podemos esperar que os seus problemas no joelho estejam agora definitivamente resolvidos e que não o afastem novamente da corrida. Afinal, Davy Sanders quer finalmente terminar mais acima na Taça do Mundo, depois dos seus nonos lugares em 2018, 2019 e 2023.