Double mixte de sidecarcross : Hofmann et Schneider

Pour les fans d'attelage de cross, les deux nouveaux partenaires ne sont pas du tout des inconnus. Fabian Hofmann participe déjà depuis quelques années à des courses internationales avec succès. Lors de la saison 2019, le Winterthurois a d'abord participé au championnat allemand avec Cornelio Dörig, puis avec Marius Strauss, et a terminé quatrième. Dans le championnat national FMS/SAM, Hofmann/Strauss ont ensuite remporté le titre en 2021, puis sont devenus vice-champions en 2020 et 2022.

Dans les ligues supérieures, le duo s'est concentré sur l'IMBA et a remporté le titre de vice-champion en 2022 et 2023. Depuis 2019, ils participent sporadiquement aux championnats du monde. Comme tous les crossmen suisses, Hofmann, 36 ans, se présente en tant qu'amateur complet. Polymécanicien de formation, il dirige actuellement un département dans une entreprise industrielle et s'engage dans une formation continue en cours d'emploi. Il lui reste donc peu de temps à consacrer à son hobby.

Il en va de même pour Franziska Schneider. Fille de Christof Schneider, qui a participé à la Coupe OMK et au championnat d'Allemagne dans les années 1980, puis à la Coupe des vétérans en tant que copilote de Christof Kremer, elle a reçu la gymnastique en annexe au berceau. La jeune femme de 23 ans a débuté sa carrière en 2017 dans la Coupe des vétérans avec Harald Korell. Les restrictions de Corona et sa formation de technicienne en menuiserie dans la spécialité planification ont ensuite fortement limité ses activités. L'année dernière, elle a participé à quelques courses avec Nick Berger. Cela lui a tout de même permis de se classer 13e au championnat IMBA, malgré une participation sporadique.

En passant à l'attelage de Hofmann, Schneider marche sur de grandes traces, car ses prédécesseurs Dörig et Strauss sont des routiniers expérimentés au niveau international. Néanmoins, la Hessoise, qui vit dans le Vorarlberg, a bon espoir : "J'ai pris place dans le side-car de Fabian lors d'une journée d'essai et cela a super bien fonctionné. Ensuite, nous nous sommes entraînés une nouvelle fois en Italie et cela a de nouveau bien fonctionné. Nous avons donc décidé d'essayer ensemble la saison prochaine".

Il ne reste plus qu'à espérer que le duo mixte sera également présent lors des courses de championnat d'Allemagne et qu'il se livrera à des duels passionnants avec le duo Patrick Hengster/Celina Jahn, déjà bien établi dans ce domaine.