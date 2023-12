Doppio sidecarcross misto: Hofmann e Schneider

Per il 2024, il due volte campione IMBA Fabian Hofmann si affida alle capacità ginniche di Franziska Schneider. I Campionati svizzeri sono la priorità principale, ma non è esclusa una partecipazione ai Campionati tedeschi.

I due nuovi partner non sono certo degli sconosciuti per gli appassionati di sci di fondo. Fabian Hofmann gareggia con successo a livello internazionale da diversi anni. Nella stagione 2019, il nativo di Winterthur ha disputato prima il campionato tedesco con Cornelio Dörig e poi con Marius Strauss, classificandosi al quarto posto. Hofmann/Strauss hanno poi conquistato il titolo nel campionato nazionale FMS/SAM nel 2021, dove si sono classificati secondi nel 2020 e nel 2022.

Nei campionati senior, il duo si è concentrato sull'IMBA e si è classificato secondo nel 2022 e nel 2023. Dal 2019 hanno anche fatto sporadiche apparizioni in Coppa del Mondo. Come tutti i sidecar crosser svizzeri, il 36enne Hofmann gareggia come dilettante a tutti gli effetti. Come polimeccanico di formazione, attualmente dirige un reparto in un'azienda industriale ed è impegnato in un continuo aggiornamento professionale. Ciò significa che ha poco tempo da dedicare al suo hobby.

Lo stesso vale per Franziska Schneider. Figlia di Christof Schneider, che negli anni '80 gareggiava nella OMK Cup e nella DM e successivamente nella Veterans' Cup come copilota di Christof Kremer, è nata nella culla delle regate di dinghy. La 23enne ha iniziato la sua carriera nel 2017 nella Veterans' Cup con Harald Korell. Le restrizioni dovute al coronavirus e la sua formazione come tecnico di carpenteria specializzato in progettazione hanno poi limitato fortemente le sue attività. L'anno scorso ha partecipato ad alcune gare con Nick Berger. Nonostante la sua partecipazione sporadica, è riuscita comunque a classificarsi al 13° posto nel campionato IMBA.

Passando alla squadra di Hofmann, la Schneider segue un percorso importante, dato che i suoi predecessori Dörig e Strauss sono veterani con esperienza internazionale. Tuttavia, l'assiana, che vive nel Vorarlberg, è di buon umore: "Ho fatto una giornata di prova con il sidecar di Fabian ed è andata molto bene. Poi ci siamo allenati di nuovo in Italia ed è andata ancora bene. Così abbiamo deciso di provare insieme la prossima stagione".

Possiamo solo sperare che l'accoppiata mista si veda anche nelle gare DM e che sia in grado di regalare duelli avvincenti con la già affermata coppia Patrick Hengster/Celina Jahn.