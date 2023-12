Duplas mistas de sidecarcross: Hofmann e Schneider

Para 2024, Fabian Hofmann, duas vezes vice-campeão da IMBA, conta com os dotes de ginástica de Franziska Schneider. Os Campeonatos Suíços são a principal prioridade, mas as participações nos Campeonatos Alemães não estão fora de questão.

Os dois novos parceiros não são certamente estranhos aos adeptos do cross-country. Fabian Hofmann tem vindo a competir com sucesso a nível internacional há já vários anos. Na época de 2019, o natural de Winterthur disputou primeiro o Campeonato Alemão com Cornelio Dörig e depois com Marius Strauss, terminando em quarto lugar. A dupla Hofmann/Strauss conquistou depois o título no campeonato nacional FMS/SAM em 2021, onde foi vice-campeã em 2020 e 2022.

Nas ligas seniores, a dupla concentrou-se no IMBA e foi vice-campeã em 2022 e 2023. Eles também fizeram aparições esporádicas na Copa do Mundo desde 2019. Como todos os sidecar crossers suíços, Hofmann, de 36 anos, compete como amador completo. Polimecânico de formação, dirige atualmente um departamento de uma empresa industrial e está envolvido no desenvolvimento profissional contínuo. Isto significa que tem pouco tempo para o seu hobby.

O mesmo se aplica a Franziska Schneider. Filha de Christof Schneider, que competiu na Taça OMK e na DM nos anos 80 e, mais tarde, na Taça dos Veteranos como copiloto de Christof Kremer, nasceu no berço das regatas de bote. A jovem de 23 anos iniciou a sua carreira em 2017 na Taça dos Veteranos com Harald Korell. As restrições causadas pelo coronavírus e a sua formação como técnica de carpintaria especializada em planeamento limitaram fortemente as suas actividades. No ano passado, participou em algumas regatas com Nick Berger. Apesar da sua participação esporádica, conseguiu terminar em 13º lugar no campeonato IMBA.

Ao mudar para a equipa de Hofmann, Schneider está a seguir grandes passos, uma vez que os seus antecessores Dörig e Strauss são veteranos com experiência internacional. No entanto, a hessiana, que vive em Vorarlberg, está bem disposta: "Fiz um dia de prova no sidecar do Fabian e correu muito bem. Depois treinámos novamente em Itália e correu bem. Por isso, decidimos tentar juntos na próxima época."

Resta-nos esperar que a dupla mista também seja vista nas corridas de DM e que possa proporcionar duelos emocionantes com a dupla já estabelecida Patrick Hengster/Celina Jahn.