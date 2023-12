SidecarCross : le projet de la relève est optimisé

Qui n'ose pas, ne gagne pas. L'ADAC Württemberg avait lancé un projet pilote pour 2023 à l'initiative de son fonctionnaire Thomas Moser, engagé dans les intérêts du motocross, qui a été accepté avec gratitude par la relève des attelages. Comme c'est inévitablement le cas lors de tels essais, des points faibles sont apparus. Les organisateurs en ont tiré les leçons et proposent pour l'année prochaine un format remanié de manière judicieuse.

La coupe DMSB n'ayant plus guère attiré d'inscrits ces derniers temps, il est désormais prévu d'enterrer cette catégorie. Avant la réunification de l'Allemagne, elle jouissait encore d'une grande popularité, notamment parce que les distances à parcourir pour se rendre aux épreuves étaient réduites grâce à la répartition des groupes Nord et Sud. Au plus tard avec la fusion du DM et de la coupe DMSB, la participation à toutes les manifestations est devenue de moins en moins intéressante pour les jeunes équipes, ne serait-ce que pour des raisons de coûts.

En 2024, les équipes de jeunes pourront participer à des courses dans le cadre d'événements MX dans le sud de l'Allemagne. Cinq options de ce type sont prévues à ce jour, dont Strasbessenbach et Gerstetten. Pour participer, il faut être domicilié en Allemagne et posséder une licence B/C du DMSB ou une "Race Card", qui peut être demandée en ligne à court terme. Les frais d'inscription s'élèvent à 45 euros par course. Les participants doivent être âgés d'au moins 16 ans (actuellement nés en 2008), les attelages doivent être plus jeunes que l'année de construction 2000 incluse. La licence B permet en outre de participer au championnat allemand.

Pour les courses de 15 minutes plus un tour, il y a deux classements de groupe : Premièrement, la licence B et deuxièmement, la licence C/carte de course. Au moins dix attelages doivent participer afin de garantir l'intégration des courses dans le programme des organisateurs. La date limite d'inscription est fixée à 14 jours avant la manifestation concernée. Les personnes intéressées trouveront toutes les informations auprès de l'ADAC Württemberg.

Cette initiative est à saluer, car elle permet aux jeunes pilotes de se mesurer à leurs pairs, mais aussi de se situer parmi les participants établis du championnat allemand. Et plus les jeunes ont l'occasion de courir, plus vite ils acquièrent la routine nécessaire à la réussite. Il ne reste plus qu'à espérer que suffisamment d'équipes profitent de cette offre. Les courses des jeunes pilotes dans le cadre de la finale des championnats d'Allemagne de cette année à Gerstetten ont montré que quelques attelages talentueux sont dans les starting-blocks. Il serait par ailleurs souhaitable qu'une telle initiative soit également lancée dans les autres régions d'Allemagne. Dans l'est du pays au moins, la base serait donnée.