SidecarCross: il progetto Giovani talenti viene ottimizzato

L'ADAC Württemberg ha lanciato un notevole progetto pilota all'inizio della stagione di quest'anno per ispirare i giovani talenti del sidecar cross. Questo progetto continuerà in forma ottimizzata nel 2024.

Nulla di azzardato, nulla di guadagnato. L'ADAC Württemberg aveva lanciato un progetto pilota per il 2023 su iniziativa del suo funzionario Thomas Moser, impegnato negli interessi del motocross, che è stato accettato con gratitudine dai giovani piloti. Tuttavia, come è inevitabile in queste prove, sono emersi anche dei punti deboli. Gli organizzatori hanno imparato la lezione e propongono un formato sensibilmente rivisto per il prossimo anno.

Dopo che di recente quasi nessuno dei partenti si è iscritto alla DMSB Cup, questa classe è ormai da seppellire. Prima della riunificazione della Germania, era ancora molto popolare, non da ultimo perché le distanze delle gare erano tollerabilmente brevi grazie alla divisione in gruppi nord e sud. Al più tardi con la fusione della DM e della DMSB Cup, la partecipazione a tutti gli eventi è diventata sempre meno attraente per le squadre giovani solo per motivi di costo.

Nel 2024, le squadre junior potranno partecipare a gare di MX nel sud della Germania. Finora sono previste cinque opzioni di questo tipo, tra cui Straßbessenbach e Gerstetten. La partecipazione richiede la residenza in Germania e la licenza B/C del DMSB o la cosiddetta race card, che può essere richiesta online con breve preavviso. La quota di iscrizione per ogni gara è di 45 euro. I partecipanti devono avere almeno 16 anni (attualmente nati nel 2008) e le squadre devono avere meno di 2000 anni. La licenza B dà diritto a gareggiare anche nel Campionato tedesco.

Ci sono due classifiche di gruppo per le gare di 15 minuti più un giro: In primo luogo la licenza B e in secondo luogo la licenza C/carta da corsa. Per garantire l'inserimento delle gare nel programma degli organizzatori, è necessaria la partecipazione di almeno dieci squadre. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a 14 giorni prima del rispettivo evento. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'ADAC Württemberg.

L'iniziativa è assolutamente da accogliere con favore, in quanto offre ai giovani l'opportunità di testare la loro forza contro i loro coetanei, ma anche di determinare la loro posizione tra gli affermati partenti del DM. Inoltre, più opportunità hanno i giovani di gareggiare, più velocemente acquisiranno quella routine che è così importante per il successo. Speriamo che un numero sufficiente di squadre approfitti di questa offerta. Le gare dei piloti junior nel programma di supporto della finale del DM di quest'anno a Gerstetten hanno dimostrato che alcune squadre di talento sono in attesa. Sarebbe auspicabile che un'iniziativa del genere venisse lanciata anche in altre regioni della Germania. Almeno nella parte orientale della Repubblica ci sarebbero le basi per farlo.