SidecarCross: O projeto de jovens talentos está a ser optimizado

Nada arriscado, nada ganho. A ADAC Württemberg tinha lançado um projeto-piloto para 2023 por iniciativa do seu funcionário Thomas Moser, empenhado nos interesses do motocross, que foi aceite com agrado pelos jovens pilotos. No entanto, como é inevitável neste tipo de experiências, também surgiram pontos fracos. Os organizadores tiraram as devidas ilações e propõem um formato sensatamente revisto para o próximo ano.

Depois de quase nenhum piloto se ter inscrito recentemente na Taça DMSB, esta classe está agora enterrada. Antes da reunificação da Alemanha, era ainda muito popular, sobretudo porque as distâncias das corridas eram toleravelmente curtas graças à divisão em grupos Norte e Sul. Com a fusão da Taça DM e da Taça DMSB, o mais tardar, a participação em todas as provas tornou-se cada vez menos atractiva para as equipas jovens, apenas por razões de custos.

Em 2024, as equipas juniores poderão participar em provas de MX no Sul da Alemanha. Até ao momento, estão previstas cinco opções, incluindo Straßbessenbach e Gerstetten. A participação requer um local de residência na Alemanha e uma licença B/C da DMSB ou o chamado cartão de corrida, que pode ser solicitado online a curto prazo. A taxa de inscrição por corrida é de 45 euros. Os participantes devem ter pelo menos 16 anos de idade (nascidos em 2008) e as equipas devem ter menos de 2000 anos. A licença B também dá direito a competir no Campeonato Alemão.

Existem duas classificações de grupo para as corridas de 15 minutos mais uma volta: Em primeiro lugar, a licença B e, em segundo lugar, a licença C/cartão de corrida. Devem participar pelo menos dez equipas para que as corridas sejam incluídas no programa dos organizadores. A data limite para as inscrições é 14 dias antes da respectiva prova. Todas as informações podem ser consultadas em ADAC Württemberg.

A iniciativa é absolutamente bem-vinda, uma vez que dá aos jovens a oportunidade de testarem a sua força contra os seus pares, mas também de determinarem a sua posição entre os titulares estabelecidos do DM. E quanto mais oportunidades os jovens tiverem de correr, mais rapidamente adquirirão a rotina que é tão importante para o sucesso. Esperemos que um número suficiente de equipas tire partido desta oferta. As corridas dos pilotos juniores no programa de apoio da final do DM deste ano em Gerstetten mostraram que algumas equipas talentosas estão à espera nas asas. Seria igualmente desejável que uma iniciativa deste tipo fosse lançada noutras regiões da Alemanha. Pelo menos no leste do país haveria uma base para tal.