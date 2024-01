Décès de Konrad Knübben : l'as de l'attelage est en deuil

Le nom de Knübben devrait être connu de tous les fans de side-car cross. Avec son petit-fils André, il figure actuellement sur les listes de départ du championnat allemand, tandis que Jürgen, Konrad jr. et Wilfried ont été actifs sur trois roues pendant de longues années, une génération plus tôt. Konrad Knübben a toutefois posé la première pierre de l'enthousiasme de la famille de Mönchengladbach pour les attelages lorsqu'il a commencé en 1959 à participer à des courses de side-cars en plus des courses en solo, et ce avec succès très rapidement. Son frère aîné Heinrich le soutenait activement.

En l'absence de voitures de course disponibles à l'achat, les acteurs de l'époque ont pris le départ avec leurs propres constructions. Cela ne devait changer qu'avec les châssis spéciaux de la manufacture britannique Wasp, utilisés à partir de 1969 par les équipes des voisins néerlandais et belges. Knübben a rapidement reconnu leur potentiel et, l'année suivante, il a été le premier pilote allemand à utiliser un châssis de Robin Rhind Tutt. A cette époque, il avait depuis longtemps surmonté les conséquences d'une grave maladie grâce à sa force de volonté presque inconcevable. Celle-ci avait paralysé ses deux pouces, l'obligeant à utiliser l'accélérateur, le frein et l'embrayage avec quatre doigts chacun. Cela n'a pas empêché le jeune homme, alors âgé de 31 ans, de remporter le championnat DAMCV en 1968.

Malgré cela, l'OMK, l'organisation qui a précédé le DMSB, lui a refusé la licence pour participer au DM et au championnat du monde à cause de ce handicap. En 1974 au plus tard, les dirigeants de l'OMK ont dû avoir la tête en feu à cause de leur décision, lorsque Knübben a remporté le championnat d'Europe IMBA avec son copilote belge Philemon Paradaens face à une forte concurrence. Son plus grand succès devait être suivi d'autres titres DAMCV. "Le style de conduite de Konrad Knübben était super rapide mais pas très spectaculaire, il driftait juste ce qu'il fallait et ne faisait pas non plus patiner la roue arrière inutilement. En revanche, sa ligne idéale était vraiment idéale et il avait un grand sens de la moto et des conditions de piste lorsqu'il conduisait dans la zone limite. C'est pourquoi il prenait toujours les virages avec un élan caractéristique, fabuleusement rapide et élégant à la fois", constate Hans-Peter Schneider sur le site mvc-brenig.de, qui fournit des informations très détaillées sur les Knübben et d'autres grands noms du MX des décennies précédentes.

Après la fin de sa carrière, Konrad a soutenu ses fils lors de leurs engagements. Plus tard, son intérêt pour le cross attelé ne s'est pas éteint. Jusqu'à un âge avancé, on le retrouvait régulièrement dans les courses. Les funérailles de Konrad auront lieu le 24 janvier à Mönchengladbach.