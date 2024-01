Konrad Knübben è morto: lutto per l'asso della squadra

Il nome Knübben dovrebbe essere familiare a tutti gli appassionati di sidecar cross. Con il nipote André, è attualmente presente nelle liste di partenza del Campionato tedesco, mentre Jürgen, Konrad Jr. e Wilfried sono stati attivi sulle tre ruote per molti anni una generazione prima. Tuttavia, Konrad Knübben gettò le basi dell'entusiasmo della famiglia Mönchengladbach per i sidecar quando, nel 1959, iniziò a partecipare a gare di sidecar e a gare in solitaria, ottenendo subito un grande successo. Era attivamente supportato dal fratello maggiore Heinrich.

A causa della mancanza di moto da corsa disponibili in commercio, i piloti gareggiavano ancora con le proprie macchine. La situazione cambiò solo con i telai speciali del produttore britannico Wasp, che furono utilizzati dai team dei vicini olandesi e belgi a partire dal 1969. Knübben ne riconobbe subito il potenziale e l'anno successivo fu il primo pilota tedesco a utilizzare un telaio di Robin Rhind Tutt. A quel punto, egli aveva già da tempo superato le conseguenze di una grave malattia con una forza di volontà quasi incredibile. La malattia gli aveva paralizzato entrambi i pollici, per cui doveva azionare l'acceleratore, il freno e la frizione con quattro dita ciascuno. Tuttavia, questo non impedì all'allora 31enne di vincere il campionato DAMCV del 1968.

Tuttavia, l'OMK, l'organizzazione predecessore della DMSB, gli negò la licenza per partecipare al campionato DM e al campionato mondiale a causa di questo handicap. Al più tardi nel 1974, i capi dell'OMK dovettero essere ridicolizzati dalla loro decisione quando Knübben e il suo copilota belga Philemon Paradaens vinsero il Campionato Europeo IMBA contro una forte concorrenza. Il suo più grande successo sarebbe stato seguito da altri titoli DAMCV. "Lo stile di guida di Konrad Knübben era velocissimo ma non molto spettacolare, derapava solo quanto necessario e non faceva girare inutilmente la ruota posteriore. La sua linea ideale era davvero ideale e aveva un ottimo feeling con la moto e le condizioni della pista quando guidava al limite. Per questo motivo affrontava sempre le curve con un giro caratteristico, incredibilmente veloce ed elegante", scrive Hans-Peter Schneider sul sito mvc-brenig.de, che riporta in modo molto dettagliato la storia di Knübbens e di altri grandi dell'MX dei decenni precedenti.

Dopo la fine della sua carriera, Konrad sostenne i suoi figli nelle loro imprese. Anche in seguito, il suo interesse per il sidecar cross non si è affievolito. Lo si poteva trovare regolarmente alle gare fino alla vecchiaia. I funerali di Konrad si svolgeranno il 24 gennaio a Mönchengladbach.