Morreu Konrad Knübben: luto pelo craque da equipa

O nome Knübben deve ser familiar a todos os fãs do sidecar cross. Com o neto André, ele aparece atualmente nas listas de partida do Campeonato Alemão, enquanto Jürgen, Konrad Jr. e Wilfried estiveram activos sobre três rodas durante muitos anos, uma geração antes. No entanto, Konrad Knübben lançou os alicerces do entusiasmo da família Mönchengladbach pelos sidecars quando começou a competir em corridas de sidecar, bem como em corridas a solo, em 1959 - e rapidamente teve sucesso. Foi ativamente apoiado pelo seu irmão mais velho, Heinrich.

Devido à falta de veículos disponíveis no mercado, os pilotos continuavam a competir com as suas próprias máquinas. Esta situação só viria a mudar com os chassis especiais do fabricante britânico Wasp, que foram utilizados pelas equipas dos vizinhos holandeses e belgas a partir de 1969. Knübben reconheceu rapidamente o seu potencial e, no ano seguinte, foi o primeiro piloto alemão com um chassis da Robin Rhind Tutt. Nesta altura, já tinha ultrapassado há muito as consequências de uma doença grave com a sua força de vontade quase inacreditável. Esta doença paralisou-lhe os dois polegares, pelo que tinha de acionar o acelerador, o travão e a embraiagem com quatro dedos cada. No entanto, isso não impediu o jovem de 31 anos de ganhar o campeonato DAMCV de 1968.

No entanto, a OMK, a organização antecessora da DMSB, recusou-lhe uma licença para participar no Campeonato do Mundo e no Campeonato de DM devido a esta deficiência. Em 1974, o mais tardar, os chefes da OMK devem ter ficado com a cara vermelha com a sua decisão, quando Knübben e o seu copiloto belga Philemon Paradaens venceram o Campeonato Europeu IMBA contra uma forte concorrência. O seu maior sucesso foi seguido por outros títulos da DAMCV. "O estilo de condução de Konrad Knübben era super-rápido mas não muito espetacular, só fazia derrapagens na medida do necessário e não deixava a roda traseira rodar desnecessariamente. A sua linha ideal era realmente ideal e ele tinha uma óptima perceção da moto e das condições da pista quando andava no limite. Por isso, fazia sempre as curvas com uma curva caraterística, incrivelmente rápida e elegante", escreve Hans-Peter Schneider no sítio Web mvc-brenig.de, que relata em pormenor os Knübbens e outros grandes nomes do MX das décadas anteriores.

Após o fim da sua carreira, Konrad apoiou os seus filhos nos seus empreendimentos. Mesmo mais tarde, o seu interesse pelo sidecar cross não esmoreceu. Era frequente encontrá-lo nas corridas até à velhice. O funeral de Konrad realizar-se-á a 24 de janeiro em Mönchengladbach.