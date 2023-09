Aperçu des résultats : Décision à Maggiora ?

Ce week-end, le Grand Prix d'Italie aura lieu sur le circuit old school traditionnel de Maggiora. Les prévisions météorologiques sont mitigées : samedi, il est fort probable qu'il pleuve avec des températures avoisinant les 21 degrés, tandis que dimanche, le temps devrait rester légèrement nuageux et ensoleillé.

Le pilote officiel espagnol de GASGAS, Jorge Prado, avait pris la tête du classement dès le début de la saison et l'avait conservée jusqu'à la fin. Il arrive maintenant en Italie avec un matelas de 67 points. Un maximum de 60 points peut être attribué lors d'une manche du championnat du monde : Un maximum de 10 points est attribué pour la course de qualification du samedi et un maximum de 25 points pour chacune des courses de classement du dimanche. Si Prado parvenait à conserver son avance, il serait déjà champion du monde avant l'heure. S'il ne perd pas plus de 16 points par rapport à son poursuivant Romain Febvre (Kawasaki), il pourrait déjà fêter son titre de champion du monde MXGP prématurément en Italie.

MXGP Classement au championnat du monde après le 17e tour sur 19 :

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 841 points

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 774,(-67)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 676,(-165)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 628,(-213)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 570,(-271)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 532,(-309)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 444,(-397)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310,(-531)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302,(-539)

...

18. Tom Koch (D), KTM, 150,(-691)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150,(-691)

20. 12. Pauls Jonass(LT), Honda, 126(-715)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115,(-726)

En tête de la catégorie MX2, les choses sont beaucoup plus serrées qu'en MXGP. Le leader du championnat du monde Andrea Adamo (Red Bull KTM) possède une avance de 48 points sur son coéquipier Liam Everts, qu'il devrait porter à plus de 60 points pour être déjà champion du monde à Maggiora. Mais Everts a gagné les deux derniers Grands Prix en Turquie et aux Pays-Bas et a ainsi gagné beaucoup de terrain. Il va sans aucun doute tout faire pour garder le championnat du monde ouvert. Le suspense restera entier jusqu'à la fin. Le pilote officiel allemand de GASGAS, Simon Längenfelder, a lui aussi encore des chances intactes de terminer le championnat du monde sur le podium.

Classement du championnat du mondeMX2 après 17 des 19 épreuves:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 732 points

2. Liam Everts (B), KTM, 684,(-48)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 650,(-82)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 645,(-87)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 520,(-212)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 508,(-224)

7. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 505,(-227)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501,(-231)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462,(-270)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 352,(-380)

Voici comment suivre les courses à Maggiora:

Livetiming (gratuit)

Livestream (payant)

Horaire Samedi 16 septembre 2023 *)

12:00 - Studio Show avec Paul Malin



15:15 - Course de qualification MX2

16:05 - Course de qualification MXGP

Dimanche 17 septembre 2023

12:00 - MX2 course de classement 1

13:00 - MXGP course de classement 1



15:00 - MX2 course de classement 2

16:00 - MXGP course de classement 2



*) Données en CEST et sans garantie