Anteprima: Decisione a Maggiora?

Questo fine settimana, il tradizionale circuito oldschool di Maggiora ospiterà il Gran Premio d'Italia. Le previsioni meteo sono contrastanti: sabato è molto probabile che piova con temperature intorno ai 21 gradi, mentre domenica dovrebbe rimanere leggermente nuvoloso e soleggiato.

Il pilota spagnolo della GASGAS Jorge Prado ha conquistato la testa della classifica fin dall'inizio della stagione e l'ha difesa fino alla fine. Ora arriva in Italia con un vantaggio di 67 punti. In una gara del Campionato del Mondo possono essere assegnati al massimo 60 punti: Un massimo di 10 punti viene assegnato per la gara di qualificazione del sabato e un massimo di 25 punti per ciascuna delle gare di qualificazione della domenica. Se Prado riuscisse a mantenere il suo vantaggio, sarebbe già campione del mondo in anticipo. Se non perderà più di 16 punti rispetto al suo rivale Romain Febvre (Kawasaki), potrebbe festeggiare il titolo di campione del mondo MXGP in anticipo in Italia.

Classifica del Campionato del MondoMXGP dopo il 17° di 19 gare:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 841 punti

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 774,(-67)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 676,(-165)

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 628,(-213)

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 570,(-271)

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 532,(-309)

7° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-385)

8° Alberto Forato (I), KTM, 444,(-397)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310,(-531)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302,(-539)

...

18° Tom Koch (D), KTM, 150,(-691)

19° Alessandro Lupino (I), Beta, 150,(-691)

20° 12. Pauls Jonass(LT), Honda, 126(-715)

21° Maximilian Spies (D), KTM, 115,(-726)

La situazione è molto più vicina ai vertici della classe MX2 rispetto alla MXGP. Il leader del Campionato del Mondo Andrea Adamo (Red Bull KTM) ha un vantaggio di 48 punti sul suo compagno di squadra Liam Everts, che dovrebbe aumentare a oltre 60 punti per diventare Campione del Mondo a Maggiora. Ma Everts ha vinto gli ultimi due Gran Premi in Turchia e in Olanda, recuperando molto terreno. Senza dubbio farà tutto il possibile per mantenere aperto il Campionato del Mondo. La gara rimarrà avvincente fino alla fine. Anche il pilota tedesco della GASGAS Simon Längenfelder ha ancora delle possibilità intatte di concludere il Campionato del Mondo sul podio.

Classifica del Campionato del MondoMX2 dopo 17 eventi su 19:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 732 punti.

2° Liam Everts (B), KTM, 684,(-48)

3° Jago Geerts (B), Yamaha, 650,(-82)

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 645,(-87)

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 520,(-212)

6° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 508,(-224)

7° Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 505,(-227)

8° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501,(-231)

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 462,(-270)

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 352,(-380)

Come seguire le gare a Maggiora:

Livetiming (gratuito)

Livestream (a pagamento)

Programma Sabato 16 settembre 2023 *)

12:00 - Studio Show con Paul Malin



15:15 - Gara di qualificazione MX2

16:05 - Gara di qualificazione MXGP

Domenica 17 settembre 2023

12:00 - Gara di qualificazione MX2 1

13:00 - Gara 1 MXGP



15:00 - MX2 manche 2

16:00 - Gara 2 di qualificazione MXGP



*) Dati in CEST e senza garanzia