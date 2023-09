Alberto Forato (KTM) : première pole à Maggiora

Sous les acclamations des fans italiens, le matador local Alberto Forato (KTM) a remporté la première course de sa carrière à Maggiora. Le leader du championnat du monde, Jorge Prado (GASGAS), a terminé deuxième et se trouve donc toujours en course pour le titre.

Les pluies incessantes avaient transformé le parcours en dur de Maggiora en un désert de boue. Le tracé a été adapté de sorte qu'une montée a été supprimée. Le leader du championnat du monde Jorge Prado (GASGAS) a remporté le holeshot de la course de qualification MXGP devant le matador local Alberto Forato(KTM). Prado a mené la course pendant quatre tours, mais Forato s'est imposé face à l'Espagnol dans une manœuvre déterminée lors d'un passage raide en descente. L'Italien n'a ensuite commis aucune erreur et a remporté la première course de sa carrière devant un public local enthousiaste. Ce n'est qu'hier que Forato a été sélectionné dans l'équipe nationale italienne pour le Motocross des Nations.

Dans la suite de la course, Prado a d'abord dû se défendre contre les attaques de Tim Gajser (Honda). Gajser a réussi à dépasser Prado, mais le Slovène a chuté et est passé de la P2 à la P4. Le pilote officiel Kawasaki Romain Febvre a pris le départ dans la zone du top 10, mais a pu entamer plusieurs dépassements dès le premier tour et s'est retrouvé dans la roue arrière de Prado à partir du huitième tour. L'enjeu de ce duel était le championnat, car Febvre a maintenant besoin de chaque point s'il veut encore arrêter et empêcher Prado de remporter le titre.

Febvre n'a finalement pas réussi à intercepter Prado. Jorge Prado a terminé deuxième avec 5,9 secondes de retard sur le vainqueur Alberto Forato, Romain Febvre troisième. L'avance de Prado au classement du championnat du monde s'élève ainsi à 68 points. Si l'Espagnol a plus de 60 points d'avance après les deux manches de dimanche, il sera champion du monde 2023 avant l'heure. Jeremy Seewer(Yamaha) a pris le départ dans la zone des trois premiers, mais a chuté et est retombé en 8e position.

Les deux pilotes allemands Kosak-KTM, Tom Koch et Maximilian Spies, ont franchi la ligne d'arrivée aux 15e et 24e rangs.

De nouvelles pluies sont prévues la nuit prochaine dans la région de Maggiora, mais le temps devrait rester sec dimanche.

Résultats MXGP Maggiora:

1. Alberto Forato (I), KTM

2. Jorge Prado(ESP), GASGAS

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Tim Gajser(SLO), Honda

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Pauls Jonass(LT), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

...

15. Tom Koch (D), KTM

...

24. Maximilian Spies (D), KTM

Classement du championnat du mondeMXGP:

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 850 points

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 782,(-68)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 679,(-171)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 629,(-221)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 576,(-274)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 537,(-313)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 454,(-394)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310,(-540)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302,(-548)

...

18. Tom Koch (D), KTM, 150,(-700)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150,(-700)

20. Pauls Jonass(LT), Honda, 128(-722)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115,(-735)