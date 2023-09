Alberto Forato (KTM): prima pole a Maggiora

Tra gli applausi dei tifosi italiani, l'eroe locale Alberto Forato (KTM) ha conquistato la prima vittoria della sua carriera a Maggiora. Il leader del campionato mondiale Jorge Prado (GASGAS) è arrivato secondo ed è quindi ancora in corsa per il titolo.

Le piogge persistenti hanno trasformato il percorso di Maggiora in un deserto di fango. Il tracciato è stato modificato in modo da omettere un tratto in salita. Il leader del campionato mondiale Jorge Prado (GASGAS) ha conquistato l'holeshot nella gara di qualificazione MXGP davanti all'eroe locale Alberto Forato(KTM). Prado ha condotto la gara per quattro giri, ma Forato ha battuto lo spagnolo con una manovra decisa in una ripida discesa. Dopodiché, l'italiano non ha commesso errori e ha conquistato la prima vittoria della sua carriera davanti a un pubblico entusiasta. Solo ieri, Forato era stato schierato nella squadra nazionale italiana per il Motocross delle Nazioni.

Prado ha dovuto prima difendersi dagli attacchi di Tim Gajser (Honda) nel prosieguo della gara. Gajser è riuscito a superare Prado, ma lo sloveno è caduto ed è sceso dalla P2 alla P4. Il pilota ufficiale Kawasaki Romain Febvre è partito dalla top-10, ma è stato in grado di effettuare diverse manovre di sorpasso nel corso del primo giro e si è ritrovato sulla ruota posteriore di Prado dall'ottavo giro in poi. Il duello si giocava sul campionato, poiché Febvre ha bisogno di ogni punto se vuole ancora resistere e impedire la vittoria del titolo da parte di Prado.

Alla fineFebvre non è riuscito a raggiungere Prado. Jorge Prado è arrivato secondo, a 5,9 secondi dal vincitore Alberto Forato, e Romain Febvre terzo. Il vantaggio di Prado nella classifica del Campionato del Mondo è così salito a 68 punti. Se lo spagnolo avrà un vantaggio di oltre 60 punti dopo i due round di domenica, sarà il Campione del Mondo 2023 in anticipo. Jeremy Seewer(Yamaha) è partito nella top-3, ma è sceso in P8 dopo una caduta.

I due piloti tedeschi della Kosak KTM Tom Koch e Maximilian Spies hanno concluso al 15° e 24° posto.

La prossima notte è prevista altra pioggia nella regione di Maggiora, ma domenica dovrebbe rimanere asciutto.

Risultato MXGP Maggiora:

1° Alberto Forato (I), KTM

2° Jorge Prado(ESP), GASGAS

3° Romain Febvre (F), Kawasaki

4° Tim Gajser(SLO), Honda

5° Ruben Fernandez (E), Honda

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7° Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9° Pauls Jonass(LT), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

...

15. Tom Koch (D), KTM

...

24° Maximilian Spies (D), KTM

Classifica del Campionato mondialeMXGP:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 850 punti

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 782,(-68)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 679,(-171)

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 629,(-221)

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 576,(-274)

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 537,(-313)

7° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-385)

8° Alberto Forato (I), KTM, 454,(-394)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310,(-540)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302,(-548)

...

18° Tom Koch (D), KTM, 150,(-700)

19° Alessandro Lupino (I), Beta, 150,(-700)

20° Pauls Jonass(LT), Honda, 128(-722)

21° Maximilian Spies (D), KTM, 115,(-735)