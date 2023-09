Romain Febvre (Kawasaki): Sin solución contra Prado

Romain Febvre debe recortar al menos ocho puntos al líder del Campeonato del Mundo Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) en las dos carreras de la categoría MXGP del Gran Premio de Motocross de Maggiora del domingo. Sólo entonces podrá el francés impedir que el español se haga pronto con su primer título de MXGP.

El sábado no fue según lo previsto para la estrella de Kawasaki. Febvre fue el más rápido en la sesión clasificatoria a primera hora de la tarde y, por tanto, salió a la carrera clasificatoria desde la pole. Allí, tras una pésima salida, Febvre tuvo que sacar todo su arte para acabar en tercera posición, justo detrás de Prado.

"Tuvimos lluvia muy fuerte en la noche del sábado y también por la mañana volvió a llover mucho", relató Febvre. "Pero me he sentido muy cómodo con la moto en el terreno profundo. Incluso en la sesión clasificatoria, cuando llovía mucho, pude asegurarme la pole".

"También fui el más rápido en la pista en la carrera clasificatoria, pero mi salida no fue nada buena, aunque conseguí evitar el caos en las dos primeras curvas y me coloqué rápidamente quinto. Después conseguí ganar dos posiciones más, pero cuando estaba detrás de Prado no encontraba la solución para adelantarle porque sólo había una trazada en casi todas partes."

La situación es clara: Febvre está ahora a 68 puntos y lo corrobora. "Estoy decepcionado con el resultado pero contento con mi pilotaje y también confiado para el domingo".

El equipo GASGAS-de Carli de Jorge Prado puede asegurarse el título de Campeón del Mundo el domingo en su Gran Premio de casa. Hasta el momento, se han disputado 34 de las 38 carreras del campeonato del mundo.

Resultado, Carrera clasificatoria MXGP Maggiora, 16.9.

1º Alberto Forato (I), KTM

2º Jorge Prado (ESP), GASGAS

3º Romain Febvre (F), Kawasaki

4º Tim Gajser (SLO), Honda

5º Rubén Fernández (E), Honda

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7º Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9º Pauls Jonass (LT), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11º Valentin Guillod (CH), Honda

además:

15º Tom Koch (D), KTM

24º Maximilian Spies (D), KTM

Clasificación del Campeonato del Mundo MXGP tras 34 de 38 carreras:

1º Jorge Prado (ESP), GASGAS, 850 puntos

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 782, (-68)

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 679, (-171)

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 629, (-221)

5º Rubén Fernández (E), Honda, 576, (-274)

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 537, (-313)

7º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8º Alberto Forato (I), KTM, 454, (-394)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-540)

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-548)

Además:

18º Tom Koch (D), KTM, 150, (-700)

19º Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-700)

20º Pauls Jonass (LT), Honda, 128 (-722)

21º Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-735)