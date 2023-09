Romain Febvre (Kawasaki) : Pas de solution contre Prado

Le crossman Kawasaki MXGP Romain Febvre a été le plus rapide du peloton lors des essais chronométrés à Maggiora, mais il a été battu par son rival du championnat du monde Jorge Prado lors de la course de qualification de l'après-midi.

Romain Febvre doit rattraper au moins huit points sur le leader du championnat du monde Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) lors des deux courses de la catégorie MXGP dimanche au Grand Prix de motocross de Maggiora. Ce n'est qu'à cette condition que le Français pourra empêcher l'Espagnol de remporter prématurément son premier titre MXGP.

La journée de samedi ne s'est pas déroulée comme prévu pour la star de Kawasaki. Febvre a été le plus rapide lors des essais chronométrés en début d'après-midi et s'est donc élancé en pole position lors de la course de qualification. Là, après un départ pourri, Febvre a dû faire appel à tout son art pour finir juste derrière Prado, à la troisième place.

"Nous avons eu beaucoup de pluie dans la nuit de vendredi à samedi et il a encore beaucoup plu le matin", raconte Febvre. "Mais je me suis senti très à l'aise avec la moto sur ce sol profond. Même lors des essais chronométrés, alors qu'il pleuvait fort, j'ai pu assurer la pole".

"J'étais également le plus rapide sur la piste lors de la course de qualification, mais mon départ était loin d'être génial, même si j'ai pu éviter le chaos dans les deux premiers virages et me retrouver rapidement en cinquième position. J'ai ensuite pu gagner deux positions, mais une fois derrière Prado, je n'ai pas trouvé de solution pour le dépasser, car il n'y avait qu'une seule ligne presque partout".

La situation est claire : Febvre a désormais 68 points de retard et il l'étaye. "Je suis déçu du résultat, mais heureux de ma performance de pilotage et aussi confiant pour dimanche".

L'équipe GASGAS-de Carli de Jorge Prado peut assurer le titre de champion du monde dimanche lors du Grand Prix à domicile. Jusqu'à présent, 34 des 38 courses du championnat du monde ont été disputées.

Résultat, course de qualification MXGP Maggiora, 16.9.

1. Alberto Forato (I), KTM

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Pauls Jonass (LT), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

de plus :

15. Tom Koch (D), KTM

24. Maximilian Spies (D), KTM

MXGP : classement du championnat du monde après 34 courses sur 38 :

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 850 points

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 782, (-68)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 679, (-171)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 629, (-221)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 576, (-274)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 537, (-313)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 454, (-394)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-540)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-548)

de plus :

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-700)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-700)

20. Pauls Jonass (LT), Honda, 128 (-722)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-735)