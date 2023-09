Romain Febvre (Kawasaki): Nessuna soluzione contro Prado

Romain Febvre deve recuperare almeno otto punti sul leader del Campionato del Mondo Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) nelle due gare della classe MXGP del Gran Premio di Motocross di Maggiora di domenica. Solo così il francese potrà impedire allo spagnolo di vincere il suo primo titolo MXGP.

Il sabato non è andato secondo i piani per la stella della Kawasaki. Febvre è stato il più veloce nelle qualifiche del primo pomeriggio ed è quindi partito dalla pole position nella gara di qualificazione. Dopo una pessima partenza, Febvre ha dovuto tirare fuori tutta la sua arte per finire al terzo posto, proprio dietro a Prado.

"Abbiamo avuto una pioggia molto forte nella notte su sabato e anche al mattino ha piovuto di nuovo pesantemente", ha riferito Febvre. "Ma mi sentivo molto a mio agio con la moto sul terreno profondo. Anche nelle qualifiche, quando pioveva a dirotto, sono riuscito a conquistare la pole".

"Anche nella gara di qualificazione sono stato il più veloce in pista, ma la mia partenza non è stata delle migliori, anche se sono riuscito a evitare il caos nelle prime due curve e sono risalito rapidamente in quinta posizione. Poi sono riuscito a guadagnare altre due posizioni, ma quando mi sono trovato alle spalle di Prado non sono riuscito a trovare una soluzione per superarlo perché quasi ovunque c'era una sola linea".

La situazione è chiara: Febvre è ora a 68 punti di distacco e lo sostiene. "Sono deluso per il risultato, ma contento della mia prestazione in sella e anche fiducioso per domenica".

Il team GASGAS-de Carli di Jorge Prado può assicurarsi il titolo di campione del mondo nel Gran Premio di casa domenica. Finora sono state disputate 34 delle 38 gare del campionato del mondo.

Risultato, gara di qualificazione MXGP Maggiora, 16.9.

1° Alberto Forato (I), KTM

2° Jorge Prado (ESP), GASGAS

3° Romain Febvre (F), Kawasaki

4° Tim Gajser (SLO), Honda

5° Ruben Fernandez (E), Honda

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7° Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9° Pauls Jonass (LT), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

inoltre:

15° Tom Koch (D), KTM

24° Maximilian Spies (D), KTM

Classifica del Campionato mondiale MXGP dopo 34 gare su 38:

1° Jorge Prado (ESP), GASGAS, 850 punti

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 782, (-68)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 679, (-171)

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 629, (-221)

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 576, (-274)

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 537, (-313)

7° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8° Alberto Forato (I), KTM, 454, (-394)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-540)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-548)

inoltre:

18° Tom Koch (D), KTM, 150, (-700)

19° Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-700)

20° Pauls Jonass (LT), Honda, 128 (-722)

21° Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-735)