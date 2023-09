¡Jorge Prado (GASGAS) es el nuevo Campeón del Mundo de MXGP!

Primera prueba del MXGP en el tradicional circuito de Maggiora, 18º y penúltimo Gran Premio de la temporada 2023. El hecho de que el título ya estuviera decidido tras la primera prueba fue una sorpresa incluso para el líder del Mundial , Jorge Prado, y el GASGAS Factory Team. El español tomó la holeshot en la primera carrera y lideró la prueba. Su único rival en la lucha por el título, Romain Febvre (Kawasaki) salía detrás de Prado y Seewer en P3, pero el francés parecía nervioso y cometía errores. En la vuelta 6, su moto volcó en la cima de una colina tras quedar atrapada en un bache. Febvre cayó hasta la 5ª posición. Este problema podría haber sido el principio del fin, porque poco después su moto falló por completo. Se quedó atascado en una cuesta arriba y regresó al paddock, enfadado y frustrado.

Antes de la primera carrera, Prado tenía una ventaja de 68 puntos. Cuando quedó claro que Febvre se iría con las manos vacías en esta carrera, todo cambió. Si el español tenía una ventaja de más de 85 puntos tras la primera carrera, el título estaba asegurado.

Jeremy Seewer se acercó al líder español en las últimas vueltas, pero no pudo superarle. En la meta, el propio Prado aún no se había dado cuenta de que ya se había adjudicado el título de Campeón del Mundo. Ganó la primera carrera con 1,3 segundos de ventaja sobre Seewer y Forato. Con una ventaja de 93 puntos, ahora tiene una ventaja inexpugnable en la clasificación antes de la segunda carrera y ya no puede ser desplazado de la P1.

De vuelta a la carrera: Tras el abandono de Febvre, el poleman Alberto Forato(KTM) heredó la 3ª plaza y cruzó la línea de meta con este resultado. Tim Gajser (Honda) se cayó ya en la primera vuelta y tuvo que abrirse paso a través de todo el grupo. El defensor del título terminó en P9 y fue también uno de los primeros en felicitar al recién coronado campeón del mundo.

Jorge Prado se ha proclamado campeón del mundo por tercera vez tras dos títulos de MX2. Es su primer título en la categoría MXGP Premium. El español lideró el mundial desde la primera carrera y lució la "placa roja" de líder del campeonato en todas las carreras de la temporada 2023.

Los dos pilotos alemanes del Kosak KTM, Tom Koch y Maximilian Spies, terminaron en 16ª y 20ª posición.

Resultado MXGP, Ronda 1, Maggiora:

1º Jorge Prado(ESP), GASGAS

2º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3º Alberto Forato (I), KTM

4º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5º Rubén Fernández (E), Honda

6º Pauls Jonass(LT), Honda

7º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8º Benoit Paturel (F), Yamaha

9º Tim Gajser(SLO), Honda

10º Valentin Guillod (CH), Honda

11º Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12º Ivo Monticelli (I), GASGAS

13º Ben Watson (GB), Beta

14º Brian Bogers (NL), Honda

15º Alessandro Lupino (I), Beta

16º Tom Koch (D), KTM

17º Alvin Östlund (S), Honda

18º Maxime Renaux (F), Yamaha

19º Giulio Nava (I), Yamaha

20º Maximilian Spies (D), KTM

...

32º(DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki.

Clasificación del Campeonato del MundoMXGP:

1º Jorge Prado(ESP), GASGAS, 875, Campeón del Mundo 2023.

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 782,(-93)

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 701,(-174)

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 643, (-232)