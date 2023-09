Jorge Prado (GASGAS) est le nouveau champion du monde MXGP !

Première manche du MXGP sur le circuit traditionnel de Maggiora, 18e et avant-dernier Grand-Prix de la saison 2023. Que le titre se joue dès la première manche a été une surprise même pour le leader du championnat du monde Jorge Prado et l'équipe GASGAS-Factory. L'Espagnol a tiré le holeshot lors de la première manche et a mené la course. Son seul adversaire encore en lice pour le titre, Romain Febvre (Kawasaki), est parti en troisième position derrière Prado et Seewer, mais le Français a semblé nerveux et a commis des erreurs. Au sixième tour, sa moto s'est renversée au sommet d'une colline après s'être apparemment accrochée dans une ornière. Febvre est retombé à la cinquième place. Il est possible que ce problème ait été le début de la fin, car peu de temps après, sa moto a complètement lâché. Il est resté bloqué dans une montée et a pris le chemin du paddock, furieux et frustré.

Avant la première course, Prado avait une avance de 68 points. Tout a changé lorsqu'il est apparu que Febvre repartirait bredouille de cette course. Si l'Espagnol avait plus de 85 points d'avance après la première course, le titre était assuré.

Jeremy Seewer s'est encore rapproché du leader espagnol dans les derniers tours, mais il n'a pas réussi à le dépasser. A l'arrivée, Prado lui-même n'avait pas encore réalisé qu'il avait déjà remporté le titre de champion du monde. Il a remporté la première manche avec une avance de 1,3 seconde sur Seewer et Forato. Avec 93 points d'avance, il est désormais irrémédiablement en tête du classement avant la deuxième manche et ne peut plus être délogé de la P1.

Revenons à la course : Après l'abandon de Febvre, le poleman Alberto Forato(KTM) a hérité de la troisième place et a conservé ce résultat jusqu'à la ligne d'arrivée. Tim Gajser (Honda) a chuté dès le premier tour et a dû se frayer un chemin à travers tout le peloton. Le champion en titre a terminé en 9e position et a été l'un des premiers à féliciter le nouveau champion du monde.

Après avoir remporté deux titres MX2,Jorge Prado est devenu champion du monde pour la troisième fois. Il s'agit de son premier titre dans la catégorie premium MXGP. L'Espagnol a mené le championnat du monde dès la première course et a porté la 'redplate' de leader du classement dans toutes les courses de la saison 2023.

Les deux pilotes allemands Kosak-KTM, Tom Koch et Maximilian Spies, ont franchi la ligne d'arrivée aux 16e et 20e rangs.

Résultat MXGP, manche 1, Maggiora:

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Alberto Forato (I), KTM

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Pauls Jonass(LT), Honda

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Benoit Paturel (F), Yamaha

9. Tim Gajser(SLO), Honda

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Ivo Monticelli (I), GASGAS

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Brian Bogers (NL), Honda

15. Alessandro Lupino (I), Beta

16. Tom Koch (D), KTM

17. Alvin Östlund (S), Honda

18. Maxime Renaux (F), Yamaha

19. Giulio Nava (I), Yamaha

20. Maximilian Spies (D), KTM

...

32e(DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki

Classement du championnat du mondeMXGP:

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 875, champion du monde 2023

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 782,(-93)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 701,(-174)

4e Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 643,(-232)