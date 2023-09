Jorge Prado (GASGAS) è il nuovo campione del mondo MXGP!

Il primo round della MXGP sul tradizionale circuito di Maggiora, il 18° e penultimo Gran Premio della stagione 2023. Il fatto che il titolo fosse già deciso dopo il primo round è stata una sorpresa anche per il leader del Campionato del Mondo Jorge Prado e il GASGAS Factory Team. Lo spagnolo ha conquistato l'holeshot nella prima gara e ha condotto la corsa. Il suo unico rivale nella lotta per il titolo, Romain Febvre (Kawasaki) è partito dietro Prado e Seewer in P3, ma il francese è apparso nervoso e ha commesso degli errori. Al sesto giro, la sua moto si è ribaltata su una collina dopo essere rimasta apparentemente bloccata in un solco. Febvre è sceso al 5° posto. Questo problema potrebbe essere stato l'inizio della fine, perché solo poco dopo la sua moto ha ceduto completamente. Si è bloccato su una salita e ha fatto ritorno al paddock, arrabbiato e frustrato.

Prima della prima gara, Prado aveva un vantaggio di 68 punti. Quando è stato chiaro che Febvre sarebbe rimasto a mani vuote in questa gara, tutto è cambiato. Se lo spagnolo aveva un vantaggio di oltre 85 punti dopo la prima gara, il titolo era sicuro.

Jeremy Seewer si è avvicinato allo spagnolo negli ultimi giri, ma non è riuscito a superarlo. Al traguardo, Prado stesso non si era ancora reso conto di aver già conquistato il titolo di campione del mondo. Aveva vinto la prima gara con un vantaggio di 1,3 secondi su Seewer e Forato. Con un vantaggio di 93 punti, ora ha un vantaggio inattaccabile in classifica prima della seconda gara e non può più essere spostato dalla P1.

Torniamo alla gara: Dopo il ritiro di Febvre, il poleman Alberto Forato(KTM) ha ereditato il 3° posto e ha portato questo risultato sul traguardo. Tim Gajser (Honda) è caduto già nel corso del primo giro e ha dovuto farsi strada attraverso tutto il gruppo. Il campione in carica ha concluso in P9 ed è stato anche uno dei primi a congratularsi con il neo-campione del mondo.

Jorge Prado è diventato campione del mondo per la terza volta dopo due titoli MX2. È il suo primo titolo nella categoria MXGP Premium. Lo spagnolo è stato in testa al campionato mondiale fin dalla prima gara e ha indossato la targa rossa di leader del campionato in tutte le gare della stagione 2023.

I due piloti tedeschi di Kosak KTM Tom Koch e Maximilian Spies hanno concluso al 16° e 20° posto.

Risultato MXGP, 1° round, Maggiora:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS

2° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3° Alberto Forato (I), KTM

4° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5° Ruben Fernandez (E), Honda

6° Pauls Jonass(LT), Honda

7° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8° Benoit Paturel (F), Yamaha

9° Tim Gajser(SLO), Honda

10° Valentin Guillod (CH), Honda

11° Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12° Ivo Monticelli (I), GASGAS

13° Ben Watson (GB), Beta

14° Brian Bogers (NL), Honda

15° Alessandro Lupino (I), Beta

16° Tom Koch (D), KTM

17° Alvin Östlund (S), Honda

18° Maxime Renaux (F), Yamaha

19° Giulio Nava (I), Yamaha

20° Maximilian Spies (D), KTM

...

32°(DNF) Romain Febvre (F), Kawasaki.

Classifica del Campionato mondialeMXGP:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 875, Campione del Mondo 2023.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 782,(-93)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 701,(-174)

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 643,(-232)