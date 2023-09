Jeremy Seewer (Yamaha) remporte le GP d'Italie

Après avoir été sacré prématurément champion du monde MXGP à l'issue de la première manche MXGP de Maggiora, le pilote d'usine espagnol Red Bull GASGAS Jorge Prado a pris le départ de la deuxième manche avec le numéro 1 doré et a de nouveau tiré le holeshot lors de la deuxième manche. Derrière lui, Romain Febvre (Kawasaki) et Tim Gajser (Honda) suivaient. Dans un premier temps, le champion du monde semblait avoir la main sur ses adversaires, mais Febvre n'a pas lâché prise et a attaqué l'Espagnol. Au cinquième tour, Febvre a passé Prado en tête, mais ce dernier a répliqué. Ce n'est qu'au deuxième essai, au huitième tour, que Febvre a pris définitivement la tête, si bien que Prado a ensuite brièvement perdu son rythme et que Tim Gajser a également dépassé l'Espagnol.

Le poleman italien Alberto Forato(KTM) a pris le départ en P5 et s'est trouvé sur le podium jusqu'à la mi-course, mais le futur vainqueurdu Grand Prix Jeremy Seewer(Yamaha) s'est imposé face à l'Italien et a pris la 5e place.

Jusqu'à la fin de la distance de course de 30 minutes, le nouveau champion du monde Jorge Prado se trouvait en troisième position et donc sur la voie du GrandPrix, mais une glissade anodine au sommet d'une colline l'a relégué à la sixième place.

Febvre n'a pas commis de faute en tête et a remporté la deuxième manche avec 1,6 seconde d'avance sur Tim Gajser, mais les deux protagonistes ont connu des problèmes en première manche et n'avaient plus aucune chance de monter sur le podium du jour à Maggiora. Febvre a été victime d'un problème technique lors de la première manche et Gajser a chuté dans le premier tour de la première manche et a dû limiter les dégâts en se retrouvant en P9.

La chute de Prado dans la deuxième manche a permis à Ruben Fernandez de prendre la troisième place et à Jeremy Seewer la quatrième. Seewer et Prado se sont donc retrouvés à égalité en tête du classement du GrandPrix avec 40 points. Le meilleur résultat de la deuxième manche a fait pencher la balance en faveur de Seewer. Le champion du monde Prado a donc manqué de peu une possible victoireen Grand Prix.

La lutte entre Fernandez et Forato a également été serrée : les deux pilotes avaient finalement 36 points à leur actif et, là aussi, le résultat de la deuxième manche a été décisif pour Fernandez, qui a réussi à monter sur le podium du GrandPrix grâce à un résultat de 5-3. Malgré la déception de voir Alberto Forato manquer de peu le podium, l'Italien a tout de même pu se réjouir du meilleur résultat de sa carrière, car après avoir remporté la course de qualification du samedi, il a terminé la première course en troisième position. Au classement du championnat du monde, il a pu remonter à la septième place.

Avant la dernière course à Matterley Basin, le top 3 du championnat du monde est désormais connu : Romain Febvre ne peut plus être privé de la deuxième place du championnat du monde et Jeremy Seewer ne peut plus être délogé de la troisième place du classement lors de la dernière course.

Les deux pilotes allemands de MXGP, Tom Koch et Maximilian Spies, ont terminé la deuxième manche aux 14e et 19e rangs.

Le week-end prochain, la finale de la saison aura lieu à Matterley Basin avec le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Résultats MXGP, Maggiora:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-3

4. Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5. Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6. Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8. Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9. Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11. Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14. Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16. Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17e Tom Koch (D), KTM, 16-14

18. Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19. Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20. Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Classement du MXGPWMaprès 18 des 19 épreuves:

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 pts, champion du monde

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4. Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655,(-235)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 612,(-278)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7. Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20. Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)