Jeremy Seewer (Yamaha) vince il GP d'Italia

Dopo che il pilota spagnolo della Red Bull GASGAS Jorge Prado era già diventato Campione del Mondo MXGP dopo il primo round MXGP a Maggiora, è partito con il numero 1 e ha conquistato nuovamente l'holeshot nel secondo round. Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Honda) lo hanno seguito. All'inizio, il Campione del Mondo sembrava avere gli avversari sotto controllo, ma Febvre non ha mollato e ha attaccato lo spagnolo. Al quinto giro Febvre ha passato Prado per prendere il comando, ma Prado ha contrattaccato. Solo al secondo tentativo, all'ottavo giro, Febvre ha finalmente preso il comando, tanto che Prado ha perso brevemente il ritmo e anche Tim Gajser ha passato lo spagnolo.

L'italiano Alberto Forato(KTM), autore della pole, è partito in zona P5 ed era in corsa per il podio fino a metà gara, ma l'eventuale vincitoredel Gran Premio Jeremy Seewer(Yamaha) ha battuto l'italiano conquistando il 5° posto.

Fino alla fine dei 30 minuti di gara, il nuovo campione del mondo Jorge Prado era al 3° posto e quindi in corsa per il Gran Premio, ma una scivolata innocua in cima a una collina lo ha fatto retrocedere al 6° posto.

Febvre è rimasto impeccabile in testa e ha vinto la seconda manche con un vantaggio di 1,6 secondi su Tim Gajser, ma entrambi i protagonisti hanno avuto problemi nella prima manche e non hanno più avuto possibilità di salire sul podio di giornata a Maggiora. Febvre si è ritirato nella prima manche per un difetto tecnico e Gajser è caduto nel primo giro della prima manche e ha dovuto limitare i danni in P9.

La caduta di Prado nella seconda manche ha fatto sì che Ruben Fernandez fosse terzo e Jeremy Seewer quarto. Seewer e Prado sono così rimasti a pari merito in testa alla classifica del GranPremio con 40 punti. Il miglior risultato della seconda manche ha portato la decisione a favore di Seewer. Il campione del mondo Prado ha così mancato per un soffio la possibilità di vincere il Gran Premio.

Anche Fernandez e Forato sono stati vicini: entrambi i piloti avevano 36 punti alla fine e anche in questo caso il risultato della seconda manche è stato decisivo per Fernandez, che è salito sul podio del Grand Prix con un risultato di 5-3. Nonostante la delusione di Alberto Forato, che ha mancato il podio per un soffio, l'italiano ha potuto comunque essere soddisfatto del miglior risultato della sua carriera, poiché ha concluso la prima gara al 3° posto dopo aver vinto la gara di qualificazione di sabato ed è salito al 7° posto nella classifica del Campionato del Mondo.

Prima dell'ultima gara a Matterley Basin, la top 3 del campionato mondiale è già decisa: Romain Febvre non è più in corsa per il secondo posto e Jeremy Seewer non può essere scalzato dal terzo posto nell'ultima gara.

I due tedeschi titolari della MXGP Tom Koch e Maximilian Spies hanno concluso la seconda gara al 14° e 19° posto.

Il Gran Premio di Gran Bretagna, finale della stagione, si svolgerà il prossimo fine settimana a Matterley Basin.

Risultato MXGP, Maggiora:

1° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3° Ruben Fernandez (E), Honda, 5-3

4° Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5° Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6° Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8° Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9° Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10° Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11° Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12° Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13° Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14° Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15° Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16° Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17° Tom Koch (D), KTM, 16-14

18° Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19° Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20° Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Classifica MXGPWMdopo 18 eventi su 19:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 punti, Campione del Mondo.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4° Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655,(-235)

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 612,(-278)

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7° Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

...

19° Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20° Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)