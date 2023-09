Maximilian Spies prolonge chez Kosak KTM

Maximilan Spies restera dans l'équipe allemande Kosak KTM après une saison rookie réussie dans la catégorie 450. Il a signé un contrat de deux ans axé sur le championnat du monde MXGP et les ADAC MX Masters.

Cette année, le talent en devenir d'Ortrand a maîtrisé son ascension dans la catégorie 450 de manière impressionnante. Il a rejoint l'équipe Kosak-KTM, est passé directement de l'EMX250 à la catégorie premium du MXGP et y a marqué des points de manière constante dès le début. Lors de sa première année en championnat du monde, il a déjà marqué 118 points en championnat du monde et se classe ainsi en P21. Dans le sable de Tensfeld, il a pu fêter sa première victoire au classement général de l'ADAC MX Masters en tant que rookie.

Maximilian Spies a maintenant signé une prolongation de contrat avec le team allemand Kosak KTM pour deux années supplémentaires. Cette année, Spies a également été désigné par le DMSB comme pilote de réserve de l'équipe nationale pour le Motocross des Nations à Ernée.

"Je suis heureux d'avoir signé mon contrat avec Kosak KTM pour le MXGP et l'ADAC MX Masters", a déclaré le Brandebourgeois. "Nous sommes fiers du chemin parcouru en un an et nous nous réjouissons de notre avenir commun".