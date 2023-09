Maximilian Spies prolunga il contratto con Kosak KTM

Quest'anno il talento emergente di Ortrand è riuscito a passare alla classe 450 in modo impressionante. Passato al team Kosak-KTM, è passato dalla EMX250 direttamente alla categoria premium MXGP e ha corso costantemente a punti fin dall'inizio. Al suo primo anno nel campionato, ha già totalizzato 118 punti e si è classificato P21. Sulla sabbia di Tensfeld ha festeggiato la sua prima vittoria assoluta nell'ADAC MX Masters come rookie.

Maximilian Spies ha firmato un prolungamento del contratto con il team tedesco Kosak KTM per altri due anni. Spies è stato anche nominato dalla DMSB come pilota di riserva della squadra nazionale per il Motocross delle Nazioni di Ernée di quest'anno.

"Sono felice di aver firmato il mio contratto con Kosak KTM per l'MXGP e l'ADAC MX Masters", ha spiegato il pilota del Brandeburgo. "Siamo orgogliosi di quanta strada abbiamo fatto in questo anno e guardiamo al futuro insieme".