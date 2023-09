Maximilian Spies prolonga a sua carreira com a Kosak KTM



por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Kosak KTM

Maximilan Spies vai continuar com a equipa alemã Kosak KTM depois de uma época de estreia bem sucedida na classe 450. Assinou um contrato de dois anos com o objetivo de se concentrar no Campeonato do Mundo de MXGP e no ADAC MX Masters.

