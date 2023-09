Jorge Prado: "Conducir con el nº 1 siempre fue mi objetivo".

En su cuarta temporada en MXGP, Jorge Prado cumplió su gran sueño de triunfar en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Motocross tras dos títulos de MX2 en 2018 y 2019. "Quizá lo esperaba un poco antes", admitió el piloto de 22 años del Red Bull GASGAS Factory Racing Team. "En 2020 ya estaba a un nivel muy alto. Así que quizás lo habría esperado un poco antes. Pero creo que era necesario adquirir toda esa experiencia. Las lesiones me hicieron pensar un poco más las cosas y me hacen disfrutar más de esos momentos ahora."

"Creo que ahora acaba de suceder en el momento adecuado", continuó Prado. "Por supuesto que siempre quieres ser campeón del mundo cada temporada. Pero este año era mi año. Cogí la oportunidad con las dos manos y estoy muy contento de haberlo hecho."

Su récord en el camino hacia el título de 2023 es notable: Prado nunca ha cedido la "placa roja" de líder del Campeonato del Mundo desde la primera carrera de clasificación de la temporada. Con un total de diez pole positions, 219 vueltas en cabeza, 16 podios en GP y 14 victorias en carrera, se coronó Campeón del Mundo en el penúltimo Gran Premio del año. Al mismo tiempo, consiguió el primer título de MXGP para GASGAS y su país natal, España.

Incluso tres días después de la celebración del título en Maggiora, al nuevo campeón de MXGP todavía le resulta difícil expresar con palabras su estado emocional. "Es muy especial, es un sueño hecho realidad para mí", subraya. "Desde que era un niño he perseguido el único sueño de convertirme en Campeón del Mundo de MXGP. Creo que todos los títulos que he cosechado a lo largo de los años han sido, en cierto modo, una especie de preparación para la temporada 2023, en la que tuve la oportunidad y la posibilidad de hacerlo. El equipo y yo hemos trabajado a la perfección para que llegara esa oportunidad, y todos esos años de preparación me han ayudado a conseguirlo."

"Cuando crucé la línea de meta y vi a toda mi familia, amigos y equipo celebrando este título... Eso significó el mundo para mí", se extasió el piloto oficial GASGAS. "Porque es increíblemente difícil llegar a ser Campeón del Mundo de MXGP. A veces pasas por años en los que piensas que nunca va a suceder... Pero si empiezas a pensar en positivo, a levantarte cada día con el sueño y a trabajar duro para conseguirlo, es una gran ventaja, si amas el deporte y lo que haces. La gente que me rodea también se levanta cada día con el sueño de ser Campeón del Mundo de MXGP y creo que por eso lo hemos conseguido este año".

Esto inevitablemente plantea la pregunta de si Prado asumirá nuevos retos en el futuro - cue América - o si está motivado para seguir persiguiendo títulos en el Campeonato del Mundo de MXGP durante más tiempo. "Mi objetivo en este momento es mantenerme en el Campeonato del Mundo de MXGP", aseguró. "He trabajado muy duro todo este año para conseguir este título. También le dije a mi equipo que uno de mis objetivos siempre ha sido correr con el número 1 - y si quiero correr con el número 1, tengo que permanecer en la categoría MXGP", sonrió Jorge.

"También creo que todavía tengo mucho margen de mejora. Es positivo que ya sea campeón del mundo, pero al mismo tiempo creo que todavía puedo mejorar en muchos aspectos en lo que se refiere a mi velocidad. Después de todo, sólo tengo 22 años, así que ¿cómo podría ser dentro de unos años? Estoy supermotivado para seguir trabajando y superarme cada año. Estados Unidos también puede ser una opción, pero para eso tendría que ver si me sigue gustando o me gusta lo suficiente como para ir allí al cien por cien. Creo que antes de tomar una decisión así tendría que probarlo para tener una idea clara de lo que quiero hacer".

Sin embargo, afirma que el Campeonato del Mundo de MXGP es la prioridad en estos momentos. En cuanto a si Prado lucirá el prestigioso número 1 de la carrera en 2024, se mostró reacio a comprometerse definitivamente. "Todavía tengo que tomar una decisión definitiva", respondió al ser preguntado por SPEEDWEEK.com. "Pero es algo que me gustaría hacer", afirmó al mismo tiempo el joven español.

Sin embargo, el ahora tricampeón del mundo no quiere contar títulos. "Cuando corro, por supuesto que intento ganar. Pero al final, lo más importante para mí es ser feliz y disfrutar pilotando la moto. Si puedo hacer eso, los buenos resultados llegarán. Ahora no pienso en que quiero tener diez u once títulos en el futuro. Sólo quiero ganar todo lo que pueda mientras estoy pilotando y disfrutar del momento. Eso es lo más importante. Por eso hacemos motocross, porque nos encanta. No perder esta pasión es mi primera prioridad", subrayó Jorge Prado.

Resultado MXGP, Maggiora (17 de septiembre):

1º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2º Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3º Rubén Fernández (E), Honda, 5-3

4º Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5º Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6º Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8º Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9º Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10º Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11º Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12º Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13º Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14º Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15º Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16º Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17º Tom Koch (D), KTM, 16-14

18º Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19º Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20º Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Clasificación del Campeonato del Mundo MXGP tras 18 de 19 pruebas:

1º Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 puntos, Campeón del Mundo.

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4º Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655, (-235)

5º Rubén Fernández (E), Honda, 612,(-278)

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7º Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

(...)

19º Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20º Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21º Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)