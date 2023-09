Jorge Prado : "Rouler en #1 a toujours été mon objectif".

Dimanche, Jorge Prado (GASGAS) a été sacré champion du monde MXGP pour la première fois à Maggiora. Mercredi, il a répondu aux questions des médias et a fait part de ses sentiments et de ses projets d'avenir.

Pour sa quatrième saison en MXGP, Jorge Prado a réalisé son grand rêve de triompher dans la catégorie reine du championnat du monde de motocross, après avoir remporté deux titres en MX2 en 2018 et 2019. "Je m'y attendais peut-être un peu plus tôt", a avoué le pilote de 22 ans du Red Bull GASGAS Factory Racing Team. "En 2020, j'étais déjà à un niveau très élevé. Je m'y attendais donc peut-être un tout petit peu plus tôt. Mais je pense qu'il était nécessaire d'acquérir toute cette expérience. Les blessures m'ont fait réfléchir un peu plus aux choses et m'ont fait apprécier davantage ce genre de moments maintenant".

"Je pense que c'est simplement arrivé au bon moment", a poursuivi Prado. "Bien sûr, on veut toujours être champion du monde à chaque saison. Mais cette année était tout simplement la mienne. J'ai saisi l'opportunité à deux mains et je suis très heureux de l'avoir fait".

Son bilan sur la voie du titre 2023 est remarquable : Prado n'a jamais lâché la "plaque rouge" du leader du championnat du monde depuis la première course de qualification de la saison. Avec un total de dix pole positions, 219 tours en tête, 16 podiums GP et 14 victoires de manche, il a été sacré champion du monde lors de l'avant-dernier Grand Prix de l'année. En même temps, il a fixé le premier titre MXGP pour GASGAS et son pays d'origine, l'Espagne.

Trois jours après la célébration du titre à Maggiora, le nouveau champion MXGP a encore du mal à exprimer ses sentiments. "C'est très spécial, c'est un rêve devenu réalité pour moi", a-t-il souligné. "Depuis que je suis enfant, je poursuis un seul rêve, celui de devenir champion du monde MXGP. Je pense que tous les titres que j'ai accumulés au fil des ans étaient en quelque sorte une préparation à la saison 2023, où j'ai eu l'opportunité et la possibilité de le faire. Moi et l'équipe avons travaillé de manière parfaite pour que cette opportunité se présente, et toutes ces années de préparation m'ont aidé à la concrétiser".

"Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée et que j'ai vu toute ma famille, mes amis et mon équipe célébrer ce titre... cela a représenté le monde pour moi", s'est enthousiasmé le pilote officiel GASGAS. "Car c'est tout simplement incroyablement difficile de devenir champion du monde MXGP. Parfois, tu passes par des années où tu penses peut-être que ça n'arrivera jamais... Mais si tu commences à penser positivement, à te réveiller chaque jour avec ce rêve et à travailler dur pour l'atteindre, c'est un grand avantage - si tu aimes le sport et ce que tu fais. Les gens autour de moi se réveillent aussi chaque jour avec le rêve de devenir champion du monde MXGP, et je pense que c'est pour cela que nous l'avons fait cette année".

La question qui se pose alors inévitablement est de savoir si Prado va relever de nouveaux défis à l'avenir - mot-clé : l'Amérique - ou s'il est motivé pour poursuivre plus longtemps sa quête de titres dans le championnat du monde MXGP. "Mon objectif pour le moment est de rester dans le championnat MXGP", a-t-il assuré. "J'ai travaillé très dur toutes ces années pour décrocher ce titre. J'ai également dit à mon équipe que l'un de mes objectifs a toujours été de courir avec le numéro 1 - et si je veux courir avec le numéro 1, je dois rester dans la catégorie MXGP", a déclaré Jorge en souriant.

"Je pense aussi que j'ai encore une grande marge de manœuvre pour m'améliorer. C'est positif d'être déjà un champion du monde, mais en même temps, je sens que je peux encore m'améliorer de bien des façons en ce qui concerne ma vitesse. Je n'ai que 22 ans, alors qu'en sera-t-il dans quelques années ? Je suis super motivé pour continuer à travailler et à me hisser chaque année à un niveau supérieur. L'Amérique peut aussi être une option, mais je dois d'abord voir si elle me plaît encore ou si elle me plaît suffisamment pour que j'y aille à 100 %. Je pense qu'avant de prendre une telle décision, je devrais essayer pour avoir une idée claire de ce que je veux faire".

Mais pour l'instant, la priorité est donnée au championnat du monde MXGP. Quant à savoir si Prado arborera effectivement le prestigieux numéro 1 en 2024, il n'a pas voulu s'engager définitivement sur ce point. "Je dois encore prendre une décision définitive", a-t-il répondu à la question de SPEEDWEEK.com. "Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire", a affirmé le jeune Espagnol.

Mais le désormais triple champion du monde ne compterait pas les titres. "Quand je fais des courses, j'essaie bien sûr de gagner. Mais en fin de compte, le plus important pour moi est d'être heureux et de profiter de la moto. Si j'y parviens, les bons résultats suivront. Je ne pense pas pour l'instant que je veux avoir dix ou onze titres à l'avenir. Je veux juste en gagner le plus possible tant que je roule et profiter du moment présent. C'est ce qui compte le plus. C'est pourquoi nous faisons du motocross, parce que nous aimons ça. Ne pas perdre cette passion est ma première priorité", a souligné Jorge Prado.

Résultats MXGP, Maggiora (17 septembre) :

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-3

4. Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5. Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6. Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8. Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9. Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11. Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14. Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16. Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17. Tom Koch (D), KTM, 16-14

18. Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19. Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20. Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Classement du championnat du monde MXGP après 18 des 19 épreuves :

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 points, champion du monde

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4. Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655,(-235)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 612,(-278)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7. Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

(...)

19e Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20. Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)