Jorge Prado: "Guidare con il numero 1 è sempre stato il mio obiettivo".

Domenica Jorge Prado (GASGAS) si è laureato per la prima volta Campione del Mondo MXGP a Maggiora e mercoledì ha risposto alle domande dei rappresentanti dei media e ha fornito informazioni sul suo stato emotivo e sui suoi piani per il futuro.

Alla sua quarta stagione in MXGP, Jorge Prado ha realizzato il suo grande sogno di trionfare nella classe regina del Campionato del Mondo di Motocross dopo i due titoli MX2 del 2018 e 2019. "Forse me lo aspettavo un po' prima", ha ammesso il 22enne del Red Bull GASGAS Factory Racing Team. "Nel 2020 ero già a un livello molto alto. Quindi forse me lo sarei aspettato un po' prima. Ma credo che fosse necessario acquisire tutta questa esperienza. Gli infortuni mi hanno fatto riflettere un po' di più e mi hanno fatto godere di più di questi momenti".

"Penso che sia capitato al momento giusto", ha proseguito Prado. "Naturalmente si vuole sempre essere campioni del mondo in ogni stagione. Ma quest'anno è stato il mio anno. Ho colto l'opportunità con entrambe le mani e sono molto felice di averlo fatto".

Il suo record sulla strada per la conquista del titolo 2023 è notevole: la "targa rossa" di leader del Campionato del Mondo non è mai stata ceduta da Prado dalla prima gara di qualificazione della stagione. Con un totale di dieci pole position, 219 giri in testa, 16 podi in GP e 14 vittorie in gara, si è laureato Campione del Mondo al penultimo Gran Premio dell'anno. Allo stesso tempo, si è assicurato il primo titolo MXGP per GASGAS e per il suo paese natale, la Spagna.

Anche tre giorni dopo la celebrazione del titolo a Maggiora, il nuovo campione MXGP trova ancora difficile esprimere a parole il suo stato emotivo. "È molto speciale, è un sogno che si realizza per me", ha sottolineato. "Fin da quando ero bambino ho inseguito l'unico sogno di diventare campione del mondo MXGP. Penso che tutti i titoli che ho raccolto nel corso degli anni siano stati, in un certo senso, una sorta di preparazione per la stagione 2023, dove ho avuto l'opportunità e la possibilità di farlo. Io e la squadra abbiamo lavorato in modo perfetto per far sì che questa opportunità si realizzasse, e tutti questi anni di preparazione mi hanno aiutato a farlo".

"Quando ho tagliato il traguardo e ho visto tutta la mia famiglia, i miei amici e la mia squadra festeggiare questo titolo... ha significato tutto per me", ha dichiarato il pilota ufficiale GASGAS in visibilio. "Perché è incredibilmente difficile diventare campione del mondo MXGP. A volte si attraversano anni in cui si pensa che non accadrà mai... Ma se si inizia a pensare positivamente, svegliandosi ogni giorno con questo sogno e lavorando duramente per realizzarlo, è un grande vantaggio, se si ama questo sport e ciò che si sta facendo. Anche le persone intorno a me si svegliano ogni giorno con il sogno di diventare Campione del Mondo MXGP e credo che sia per questo che ci siamo riusciti quest'anno".

Questo porta inevitabilmente a chiedersi se Prado vorrà affrontare nuove sfide in futuro - come l'America - o se è motivato a continuare a inseguire titoli nel Campionato del Mondo MXGP ancora a lungo. "Il mio obiettivo al momento è quello di rimanere nel Campionato del Mondo MXGP", ha assicurato. "Ho lavorato molto duramente quest'anno per ottenere questo titolo. Ho anche detto al mio team che uno dei miei obiettivi è sempre stato quello di correre con il numero 1 - e se voglio correre con il numero 1, devo rimanere nella classe MXGP", ha sorriso Jorge.

"Penso anche di avere ancora molto margine di miglioramento. È positivo che io sia già un campione del mondo, ma allo stesso tempo sento che posso ancora migliorare in molti modi per quanto riguarda la mia velocità. Dopotutto, ho solo 22 anni, quindi come potrebbe essere tra qualche anno? Sono molto motivata a continuare a lavorare e a spingermi ogni anno a un livello superiore. Anche l'America può essere un'opzione, ma per questo dovrei vedere se mi piace ancora o se mi piace abbastanza da andarci al 100%. Penso che prima di prendere una decisione del genere dovrei provarla per avere un'idea chiara di ciò che voglio fare".

Tuttavia, ha dichiarato che il Campionato del Mondo MXGP è la priorità al momento. Per quanto riguarda la possibilità che Prado sfoggi effettivamente il prestigioso numero di gara 1 nel 2024, è stato riluttante a prendere un impegno definitivo. "Devo ancora prendere una decisione definitiva", ha risposto quando gli è stato chiesto da SPEEDWEEK.com. "Ma è una cosa che mi piacerebbe fare", ha affermato allo stesso tempo il giovane spagnolo.

Tuttavia, l'ormai tre volte campione del mondo non vuole contare i titoli. "Quando gareggio, ovviamente cerco di vincere. Ma alla fine, la cosa più importante per me è essere felice e divertirmi in sella alla moto. Se riesco a farlo, i buoni risultati arriveranno. Non sto pensando che voglio avere dieci o undici titoli in futuro. Voglio solo vincere il più possibile mentre sono in sella e godermi il momento. Questa è la cosa più importante. È per questo che facciamo motocross, perché lo amiamo. Non perdere questa passione è la mia priorità", ha sottolineato Jorge Prado.

Risultato MXGP, Maggiora (17 settembre):

1° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3° Ruben Fernandez (E), Honda, 5-3

4° Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5° Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6° Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8° Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9° Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10° Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11° Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12° Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13° Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14° Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15° Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16° Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17° Tom Koch (D), KTM, 16-14

18° Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19° Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20° Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Classifica del Campionato del Mondo MXGP dopo 18 eventi su 19:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 punti, Campione del Mondo.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4° Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655,(-235)

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 612,(-278)

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7° Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9° Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10° Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

(...)

19° Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20° Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21° Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)