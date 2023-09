Jorge Prado: "Conduzir com o #1 foi sempre o meu objetivo".

No domingo, Jorge Prado (GASGAS) coroou-se Campeão do Mundo de MXGP pela primeira vez em Maggiora e, na quarta-feira, respondeu às perguntas dos representantes dos meios de comunicação social e deu a conhecer o seu estado emocional e os seus planos para o futuro.

Na sua quarta época de MXGP, Jorge Prado cumpriu o seu grande sonho de triunfar na classe rainha do Campeonato do Mundo de Motocross, depois de dois títulos de MX2 em 2018 e 2019. "Talvez o esperasse um pouco mais cedo", admitiu o jovem de 22 anos da Red Bull GASGAS Factory Racing Team. "Em 2020 eu já estava num nível muito alto. Por isso, talvez estivesse à espera que fosse um pouco mais cedo. Mas acho que foi necessário ganhar toda essa experiência. As lesões fizeram-me pensar um pouco mais nas coisas e fizeram-me desfrutar mais destes momentos."

"Acho que agora aconteceu na altura certa", continuou Prado. "É claro que se quer sempre ser campeão do mundo em todas as épocas. Mas este ano foi o meu ano. Agarrei a oportunidade com as duas mãos e estou muito feliz por o ter feito."

O seu registo no caminho para a conquista do título de 2023 é notável: a "placa vermelha" do líder do Campeonato do Mundo nunca foi abandonada por Prado desde a primeira corrida de qualificação da época. Com um total de dez pole positions, 219 voltas de liderança, 16 pódios em GP e 14 vitórias em corridas, sagrou-se Campeão do Mundo no penúltimo Grande Prémio do ano. Ao mesmo tempo, garantiu o primeiro título de MXGP para a GASGAS e para o seu país natal, Espanha.

Mesmo três dias após a celebração do título em Maggiora, o novo campeão MXGP ainda tem dificuldade em expressar o seu estado emocional em palavras. "É muito especial, é um sonho tornado realidade para mim," sublinhou. "Desde miúdo que persigo o único sonho de me tornar Campeão do Mundo de MXGP. Penso que todos os títulos que conquistei ao longo dos anos foram, de certa forma, uma espécie de preparação para a época de 2023, onde tive a oportunidade e a possibilidade de o fazer. Eu e a equipa trabalhámos de forma perfeita para que essa oportunidade se concretizasse, e todos estes anos de preparação ajudaram-me a concretizá-la."

"Quando cruzei a linha de chegada e vi toda a minha família, amigos e equipa a celebrar este título... Isso significou o mundo para mim", disse o piloto de fábrica da GASGAS em êxtase. "Porque é incrivelmente difícil tornar-se Campeão do Mundo de MXGP. Por vezes, passamos por anos em que pensamos que isso nunca vai acontecer... Mas se começarmos a pensar positivamente, acordando todos os dias com o sonho e trabalhando arduamente para ele, é uma grande vantagem - se amamos o desporto e o que estamos a fazer. As pessoas à minha volta também acordam todos os dias com o sonho de se tornarem Campeões do Mundo de MXGP e penso que foi por isso que o conseguimos este ano."

Isto inevitavelmente levanta a questão de saber se Prado vai assumir novos desafios no futuro - a América - ou se ele está motivado para continuar a perseguir títulos no Campeonato do Mundo de MXGP por mais tempo. "O meu objetivo neste momento é continuar no Campeonato do Mundo de MXGP," assegurou. "Eu trabalhei muito duro durante todo este ano para conseguir este título. Também disse à minha equipa que um dos meus objectivos sempre foi correr com o número 1 - e se quero correr com o número 1, tenho de continuar na classe MXGP," sorriu Jorge.

"Também acho que ainda tenho muito espaço para melhorar. É positivo o facto de já ser campeão do mundo, mas ao mesmo tempo sinto que ainda posso melhorar em muitos aspectos no que diz respeito à minha velocidade. Afinal de contas, só tenho 22 anos, por isso, como é que vai ser daqui a alguns anos? Estou super-motivado para continuar a trabalhar e a esforçar-me para atingir um nível mais elevado todos os anos. Os Estados Unidos também podem ser uma opção, mas para isso teria de ver se ainda gosto do país ou se gosto o suficiente para ir para lá a 100 por cento. Eu acho que antes de tomar uma decisão como essa eu teria que experimentar para ter uma ideia clara do que eu quero fazer."

No entanto, ele diz que o Campeonato Mundial MXGP é a prioridade no momento. Quanto à questão de saber se Prado irá efetivamente exibir a prestigiada corrida número 1 no processo em 2024, mostrou-se relutante em assumir um compromisso final. "Ainda tenho de tomar uma decisão final", respondeu quando questionado pelo SPEEDWEEK.com. "Mas é algo que eu gostaria de fazer", afirmou o jovem espanhol na mesma altura.

No entanto, o agora tricampeão do mundo não quer contar títulos. "Quando corro, é claro que tento ganhar. Mas, no final, o mais importante para mim é ser feliz e gostar de andar de mota. Se conseguir fazer isso, os bons resultados virão. Não estou a pensar agora que quero ter dez ou onze títulos no futuro. Só quero ganhar o máximo que puder enquanto estiver a correr e desfrutar do momento. Isso é o mais importante. É por isso que andamos de motocross, porque gostamos. Não perder esta paixão é a minha primeira prioridade," sublinhou Jorge Prado.

Resultado MXGP, Maggiora (17 de setembro):

1º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

2º Jorge Prado(ESP), GASGAS, 1-6

3º Ruben Fernandez (E), Honda, 5-3

4º Alberto Forato (I), KTM, 3-5

5º Tim Gajser(SLO), Honda, 9-2

6º Pauls Jonass(LT), Honda, 6-7

7º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-11

8º Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 7-9

9º Romain Febvre (F), Kawasaki, 32-1

10º Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

11º Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-15

12º Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-13

13º Alessandro Lupino (I), Beta, 15-10

14º Ben Watson (GB), Beta, 13-16

15º Ivo Monticelli (I), GASGAS, 12-17

16º Maxime Renaux (F), Yamaha, 18-12

17º Tom Koch (D), KTM, 16-14

18º Brian Bogers (NL), Honda, 14-18

19º Alvin Östlund (S), Honda, 17-21

20º Maximilian Spies (D), KTM, 20-19

Classificação do Campeonato do Mundo MXGP após 18 de 19 eventos:

1º Jorge Prado(ESP), GASGAS, 890 pontos, Campeão do Mundo.

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 807,(-83)

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-171)

4º Glenn Coldenhoff(NL), Yamaha, 655,(-235)

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 612,(-278)

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565,(-325)

7º Alberto Forato (I), KTM, 490,(-400)

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-434)

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 334,(-556)

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-576)

(...)

19º Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20º Pauls Jonass(LT), Honda, 157(-733)

21º Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)