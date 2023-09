Horaire & Présentation : Finale de la saison à Matterley Basin

Lors de la finale de la saison à Matterley Basin, Jago Geerts (Yamaha), Liam Everts (KTM) et Simon Längenfelder (GASGAS) se disputent encore les places de podium tant convoitées dans le championnat du monde MX2. Les courses commencent plus tard que d'habitude.

Même si les titres de champion du monde dans les deux classes de championnat du monde sont déjà connus, les dernières décisions de la saison 2023 seront prises lors de la finale de la saison à Matterley Basin. Les conditions météorologiques dans la région de Winchester sont globalement bonnes, avec des températures fraîches comprises entre 10 et 18 degrés et un ciel légèrement nuageux. En raison du décalage horaire en Grande-Bretagne, les courses débuteront plus tard que d'habitude.

Classement du MXGPWMaprès 18 des 19 épreuves :

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 890 pts, champion du monde.

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 807, (-83)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719, (-171)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 655, (-235)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 612, (-278)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565, (-325)

7. Alberto Forato (I), KTM, 490, (-400)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-434)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 334, (-556)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314, (-576)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 162, (-728)

20. Pauls Jonass (LT), Honda, 157(-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)

Dans la catégorie MX2, Jago Geerts(Yamaha), Liam Everts(KTM) et Simon Längenfelder (GASGAS) se disputent encore les places convoitées sur le podium. Geerts, Everts et Längenfelder ne sont séparés que par 4 points. Sur ces trois pilotes, seuls deux peuvent monter sur le podium et nous ne saurons que dimanche soir qui sera sur le podium à la fin de la saison et qui repartira bredouille.

Classement du championnat du mondeMX2 après la 18e manche sur 19 :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 779 points, champion du monde avant terme.

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 706,(-73)

3. Liam Everts (B), KTM, 702,(-77)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702,(-77)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558,(-221)

6. Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 541,(-238)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531,(-248)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523,(-256)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 493,(-286)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377,(-402)

EnEMX250également, les dés sont jetés en faveur d'Andrea Bonacorsi(Yamaha) dès la dernière course en Turquie. En revanche, le titre en EMX125 ne sera décidé que ce week-end.

Le pilote allemand de Fantic, Maximilian Werner, occupe toujours la troisième place avant la finale et espère pouvoir conserver cette position jusqu'à la fin de la saison.

Voici comment suivre les courses à Matterley Basin:

Livetiming (gratuit)

Livestream (payant)

Horaire Samedi 23 septembre 2023 *)



13:00 - Studio Show avec Paul Malin

16:00 -EMX125, course 1

16:45 -EMX250, course 1

17:25 - MX2 course de qualification

18:15 - Course de qualification MXGP

Dimanche 24 septembre 2023

10:35 - EMX125, course 2

12:25 -EMX250, course 2

14:00 - MX2 course d'évaluation 1

15:00 - MXGP course de classement 1



17:00 - MX2 course d'évaluation 2

18:00 - MXGP course d'évaluation 2



*) Données en CEST et sans garantie