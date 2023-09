Calendário e antevisão: Final da época em Matterley Basin

No final da temporada em Matterley Basin, os cobiçados lugares no pódio do Campeonato do Mundo de MX2 ainda estão em disputa entre Jago Geerts (Yamaha), Liam Everts (KTM) e Simon Längenfelder (GASGAS). As corridas começam mais tarde do que o habitual.

Embora os títulos do WRC em ambas as classes WRC já tenham sido decididos, as decisões finais da época de 2023 serão tomadas no final da época em Matterley Basin. As perspectivas meteorológicas na região de Winchester são geralmente boas, com temperaturas frescas entre os 10 e os 18 graus e nuvens ligeiras. Devido à diferença horária na Grã-Bretanha, as corridas começarão mais tarde do que o habitual.

Classificação do MXGPWMapós 18 dos 19 eventos:

1º Jorge Prado (ESP), GASGAS, 890 pts, Campeão do Mundo.

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 807, (-83)

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719, (-171)

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 655, (-235)

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 612, (-278)

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 565, (-325)

7º Alberto Forato (I), KTM, 490, (-400)

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-434)

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 334, (-556)

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314, (-576)

...

19º Tom Koch (D), KTM, 162, (-728)

20º Pauls Jonass (LT), Honda, 157(-733)

21º Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)

Na classe MX2, Jago Geerts(Yamaha), Liam Everts(KTM) e Simon Längenfelder (GASGAS) ainda estão a lutar pelos cobiçados lugares do pódio. Geerts, Everts e Längenfelder estão separados por apenas 4 pontos. Dos três pilotos, apenas dois podem subir ao pódio e quem estará no pódio no final da temporada e quem sairá de mãos vazias, só saberemos no domingo à noite.

Classificação do Campeonato do MundoMX2 após a ronda 18 de 19:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 779 pontos, Campeão do Mundo antecipado.

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 706,(-73)

3º Liam Everts (B), KTM, 702,(-77)

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702,(-77)

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558,(-221)

6º Kevin Horgmo(NOR), Kawasaki, 541,(-238)

7º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531,(-248)

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 493,(-286)

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377,(-402)

Também naEMX250a sorte está lançada a favor de Andrea Bonacorsi(Yamaha) já na última corrida na Turquia. A decisão do título na EMX125, no entanto, não será tomada até este fim de semana.

O piloto alemão da Fantic, Maximilian Werner, ainda está em terceiro lugar antes da final e espera manter esta posição até ao final da época.

Eis como seguir as corridas em Matterley Basin:

Livetiming (gratuito)

Livestream (pago)

Horário Sábado, 23 de setembro de 2023 *)



13:00 - Programa de estúdio com Paul Malin

16:00 -EMX125, eliminatória 1

16:45 -EMX250, eliminatória 1

17:25 - Corrida de qualificação MX2

18:15 - Corrida de Qualificação MXGP

Domingo, 24 de setembro de 2023

10:35 - EMX125, eliminatória 2

12:25 -EMX250, eliminatória 2

14:00 - Corrida de Qualificação MX2 1

15:00 - Corrida MXGP 1



17:00 - Prova 2 de MX2

18:00 - Competição MXGP 2



*) Dados em CEST e sem garantia