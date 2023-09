Jorge Prado (GASGAS) part de la pole position

Le champion MXGP Jorge Prado (GASGAS) a remporté la course de qualification MXGP à Matterley Basin devant Romain Febvre (Kawasaki) et Tim Gajser (Honda) et s'est plaint des conditions d'éclairage problématiques en fin de course.

Le champion du monde MXGP espagnol Jorge Prado (GASGAS) a remporté la course de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne à Matterley Basin en s'imposant de bout en bout. A la fin, le pilote officiel Kawasaki Romain Febvre a réussi à combler l'écart avec le leader Prado, mais le champion, qui porte déjà le numéro 1 ce week-end, a décroché sa 11e pole position de la saison.

Le pilote Kosak KTM Tom Koch s'est trouvé dans une position prometteuse pour un classement dans le top 10 pendant toute la durée de la course. L'Allemand de Thuringe a finalement terminé la course en 12e position après avoir été intercepté par Alberto Forato(KTM) et le troisième du championnat du monde Jeremy Seewer(Yamaha). Seewer a pris le départ dans la zone du top 6, mais a ensuite chuté (probablement à cause d'une chute) pour se retrouver en P15. Forato a chuté en fin de course et semble s'être blessé à l'épaule. Il est sélectionné par l'équipe nationale italienne pour le Motocross des Nations et il reste à espérer que le grand Italien ne se soit pas blessé. Maximilian Spies (Kosak KTM) s'est qualifié en P15 pour les courses de classement de dimanche.

Le pilote officiel Yamaha Maxime Renaux a chuté après une collision avec le Suisse Valentin Guillod (Honda), qui s'est montré très fort. Guillod a terminé cinquième de cette course.

"Les conditions d'éclairage étaient très difficiles", a déclaré le vainqueur Prado, qui a failli entrer en collision avec un concurrent dépassé à la fin. "Les personnes dépassées ne voient pas les drapeaux bleus à contre-jour. C'est dangereux. J'espère que cela s'améliorera demain".

Course de qualification Matterley Basin:

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Tim Gajser(SLO), Honda

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Valentin Guillod (CH), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Benoit Paturel (F), Yamaha

9. Pauls Jonass(LT), Honda

10. Alessandro Lupino (I), Beta

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

12. Tom Koch (D), KTM

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

15. Maximilian Spies (D), KTM

16. Cornelius Toendel(NOR), Honda

17. Brian Bogers (NL), Honda

18. Maxime Renaux (F), Yamaha

19. Ivo Monticelli (I), GASGAS

20. Adam Sterry 8GB), KTM

...

27e(DNF) Alberto Forato (I), KTM

Classement du championnat du monde :

1. Jorge Prado(ESP), GASGAS, 900 pts, champion du monde

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 816,(-84)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-181)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 659,(-241)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 619,(-281)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 570,(-330)

7. Alberto Forato (I), KTM, 490,(-410)

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-444)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 340,(-560)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-586)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20. Pauls Jonass(LT), Honda, 159(-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)