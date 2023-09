Jorge Prado (GASGAS) parte dalla pole position

Con una vittoria da inizio a fine gara, il campione del mondo MXGP spagnolo Jorge Prado (GASGAS) ha vinto la gara di qualificazione per il Gran Premio di Gran Bretagna a Matterley Basin. Alla fine, il pilota ufficiale Kawasaki Romain Febvre è riuscito a colmare il divario dal leader Prado, ma il campione, che già questo fine settimana correrà con la vettura numero 1, si è assicurato la sua 11a pole position della stagione.

Il pilota Kosak KTM Tom Koch era in una posizione promettente per un piazzamento nella top-10 per tutta la durata della gara. Il pilota della Turingia ha concluso la gara in P12 dopo essere stato raggiunto da Alberto Forato(KTM) e dal bronzo mondiale Jeremy Seewer(Yamaha). Seewer è partito nella top-6 ma poi è sceso in P15 (presumibilmente a causa di una caduta). Forato è caduto alla fine della gara e sembra aver subito un infortunio alla spalla. Forato è stato inserito nella squadra nazionale italiana per il Motocross delle Nazioni e si spera che l'alto italiano non si sia infortunato. Maximilian Spies (Kosak KTM) si è qualificato in P15 per la classifica di domenica.

Ilpilota ufficiale Yamaha Maxime Renaux è caduto dopo una collisione con il performante svizzero Valentin Guillod (Honda). Guillod ha concluso la gara al quinto posto.

"Le condizioni di luce erano molto difficili", ha dichiarato il vincitore Prado, che alla fine ha rischiato di scontrarsi con un doppiato. "I doppiati non riescono a vedere le bandiere blu in controluce. È pericoloso. Spero che domani vada meglio".

Gara di qualificazione Matterley Basin:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS

2° Romain Febvre (F), Kawasaki

3° Tim Gajser(SLO), Honda

4° Ruben Fernandez (E), Honda

5° Valentin Guillod (CH), Honda

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8° Benoit Paturel (F), Yamaha

9° Pauls Jonass(LT), Honda

10° Alessandro Lupino (I), Beta

11° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

12° Tom Koch (D), KTM

13° Ben Watson (GB), Beta

14° Mattia Guadagnini (I), GASGAS

15° Maximilian Spies (D), KTM

16° Cornelius Toendel(NOR), Honda

17° Brian Bogers (NL), Honda

18° Maxime Renaux (F), Yamaha

19° Ivo Monticelli (I), GASGAS

20° Adam Sterry (8GB), KTM

...

27°(DNF) Alberto Forato (I), KTM

Classifica del Campionato del Mondo:

1° Jorge Prado(ESP), GASGAS, 900 punti, Campione del Mondo.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 816,(-84)

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-181)

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 659,(-241)

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 619,(-281)

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 570,(-330)

7° Alberto Forato (I), KTM, 490,(-410)

8° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-444)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 340,(-560)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-586)

...

19° Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20° Pauls Jonass(LT), Honda, 159(-733)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)