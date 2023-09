Jorge Prado (GASGAS) parte da pole

Com uma vitória do início ao fim, o Campeão do Mundo espanhol de MXGP, Jorge Prado (GASGAS), venceu a corrida de qualificação para o Grande Prémio de Inglaterra em Matterley Basin. No final, o piloto de fábrica da Kawasaki, Romain Febvre, conseguiu reduzir a diferença para o líder Prado, mas o campeão, que já está a correr com o carro número 1 neste fim de semana, garantiu a sua 11ª pole position da temporada.

O piloto da Kosak KTM, Tom Koch, esteve numa posição promissora para terminar no top-10 durante toda a corrida. O piloto da Turíngia acabou por terminar a corrida na P12 depois de ter sido apanhado por Alberto Forato(KTM) e pelo medalhista de bronze do Campeonato do Mundo Jeremy Seewer(Yamaha). Seewer começou no top-6 mas depois caiu para a P15 (presumivelmente devido a uma queda). Forato caiu no final da corrida e parece ter sofrido uma lesão no ombro. Ele está inscrito na equipa nacional italiana para o Motocross das Nações e espera-se que o italiano alto não se tenha lesionado. Maximilian Spies (Kosak KTM) qualificou-se na P15 para as corridas de classificação de domingo.

O piloto de fábrica da Yamaha, Maxime Renaux, caiu depois de uma colisão com o suíço Valentin Guillod (Honda). Guillod terminou em quinto na corrida.

"As condições de luz eram muito difíceis", disse o vencedor Prado, que quase colidiu com um piloto que estava a fazer uma volta no final. "Os pilotos que estão a ultrapassar não conseguem ver as bandeiras azuis na luz de fundo. Isso é perigoso. Espero que amanhã seja melhor."

Corrida de qualificação Matterley Basin:

1º Jorge Prado(ESP), GASGAS

2º Romain Febvre (F), Kawasaki

3º Tim Gajser(SLO), Honda

4º Ruben Fernandez (E), Honda

5º Valentin Guillod (CH), Honda

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8º Benoit Paturel (F), Yamaha

9º Pauls Jonass(LT), Honda

10º Alessandro Lupino (I), Beta

11º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

12º Tom Koch (D), KTM

13º Ben Watson (GB), Beta

14º Mattia Guadagnini (I), GASGAS

15º Maximilian Spies (D), KTM

16º Cornelius Toendel(NOR), Honda

17º Brian Bogers (NL), Honda

18º Maxime Renaux (F), Yamaha

19º Ivo Monticelli (I), GASGAS

20º Adam Sterry (8GB), KTM

...

27º(DNF) Alberto Forato (I), KTM

Classificação do Campeonato do Mundo:

1º Jorge Prado(ESP), GASGAS, 900 pts, Campeão do Mundo.

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 816,(-84)

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 719,(-181)

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 659,(-241)

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 619,(-281)

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 570,(-330)

7º Alberto Forato (I), KTM, 490,(-410)

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456,(-444)

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 340,(-560)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314,(-586)

...

19º Tom Koch (D), KTM, 162,(-728)

20º Pauls Jonass(LT), Honda, 159(-733)

21º Maximilian Spies (D), KTM, 118,(-772)