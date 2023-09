Tim Gajser (Honda) remporte la course 1, Koch P8

Première manche de la catégorie MXGP à Matterley Basin (Grande-Bretagne). Maxime Renaux(Yamaha) et Alberto Forato(KTM), qui ont chuté lors de la course de qualification du samedi, n'ont pas pu prendre le départ des manches de classement du dimanche. Le pilote officiel Yamaha néerlandais Glenn Coldenhoff a tiré le holeshot dans la première course et a pris la tête devant Jorge Prado (GASGAS) et Tim Gajser (Honda). Coldenhoff a mené la course pendant 11 tours. Prado est resté dans son sillage en P2, mais une chute a fait reculer l'Espagnol au sixième tour. Prado a dû quitter la piste, mais a pu se replacer en P4 derrière Coldenhoff, Gajser et Seewer.

Les quatre premiers pilotes se sont ensuite rapprochés et se sont livrés à des duels passionnants pour gagner du terrain. Gajser a attaqué plusieurs fois le leader Coldenhoff. Ce n'est qu'au 12e tour sur 14 qu'il a réussi la manœuvre décisive à proximité d'un virage à gauche. Le Slovène s'est emparé de la tête et a pu ensuite rapidement prendre quelques mètres d'avance. Peu après, Seewer a lui aussi dépassé Coldenhoff. Prado n'a finalement pas pu se rapprocher suffisamment de Coldenhoff et de la troisième place. Gajser a remporté la course avec une avance de 1,6 seconde sur Seewer, Coldenhoff et Prado.

Le pilote allemand de Kosak KTM, Tom Koch, a pris le départ dans la zone du top 10 et est remonté jusqu'à la 8e place pendant la course. Le Thuringien a ainsi obtenu son meilleur résultat de la saison. Maximilian Spies(KTM) a terminé à la 18e place et s'est ainsi assuré 3 points supplémentaires au championnat du monde.

MXGP Matterley Basin, manche 1 :

1. Tim Gajser(SLO), Honda

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4. Jorge Prado(ESP), GASGAS

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Tom Koch (D), KTM

9. Pauls Jonass(LT), Honda

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

12. Harri Kullas(EST), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Alessandro Lupino (I), Beta

15. Cornelius Toendel(NOR), Honda

16. Brian Bogers (NL), Honda

17. Ivo Monticelli (I), GASGAS

18. Maximilian Spies (D), KTM

19. Adam Sterry (GB), KTM

20. Alvin Östlund (S), Honda

...

DNS . Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS : Alberto Forato (I), KTM