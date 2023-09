Tim Gajser (Honda) vince gara 1, Koch P8

Prima prova della classe MXGP a Matterley Basin (Gran Bretagna). Maxime Renaux(Yamaha) e Alberto Forato(KTM), caduti nella gara di qualificazione di sabato, non hanno potuto partecipare alle manche di domenica. Il pilota olandese della Yamaha Glenn Coldenhoff ha ottenuto l'holeshot nella prima manche e ha preso il comando davanti a Jorge Prado (GASGAS) e Tim Gajser (Honda). Coldenhoff ha condotto la gara per 11 giri. Prado è rimasto in P2 nella sua scia, ma un incidente ha fatto retrocedere lo spagnolo al sesto giro. Prado ha dovuto abbandonare la pista, ma è riuscito a rientrare in P4 dietro Coldenhoff, Gajser e Seewer.

Successivamente, i primi quattro si sono avvicinati e hanno dato vita a duelli entusiasmanti per ogni metro di terreno. Gajser ha attaccato più volte il leader Coldenhoff. Solo al dodicesimo giro su quattordici è riuscito a fare la manovra decisiva nell'area di una curva a sinistra. Lo sloveno ha preso il comando ed è stato poi in grado di staccarsi rapidamente di qualche metro. Poco dopo, anche Seewer ha superato Coldenhoff. Alla fine, Prado non è riuscito ad avvicinarsi a Coldenhoff e al terzo posto. Gajser ha vinto la gara con un vantaggio di 1,6 secondi su Seewer, Coldenhoff e Prado.

Il pilota tedesco della Kosak KTM Tom Koch è partito nella zona della top 10 ed è arrivato fino all'8° posto in gara. Il turingio ha così ottenuto il suo miglior risultato della stagione. Maximilian Spies(KTM) ha concluso al 18° posto e si è così assicurato altri 3 punti per il Campionato del Mondo.

MXGP Matterley Basin, 1° round:

1° Tim Gajser(SLO), Honda

2° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4° Jorge Prado(ESP), GASGAS

5° Romain Febvre (F), Kawasaki

6° Ruben Fernandez (E), Honda

7° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8° Tom Koch (D), KTM

9° Pauls Jonass(LT), Honda

10° Benoit Paturel (F), Yamaha

11° Valentin Guillod (CH), Honda

12° Harri Kullas(EST), Yamaha

13° Ben Watson (GB), Beta

14° Alessandro Lupino (I), Beta

15° Cornelius Toendel(NOR), Honda

16° Brian Bogers (NL), Honda

17° Ivo Monticelli (I), GASGAS

18° Maximilian Spies (D), KTM

19° Adam Sterry (GB), KTM

20° Alvin Östlund (S), Honda

...

DNS. Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM